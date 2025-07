O Botafogo acertou a venda do zagueiro Jair Cunha, de 20 anos, para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O defensor assinou contrato válido por cinco temporadas com o clube inglês, e a transferência foi fechada por € 12 milhões (cerca de R$ 76,4 milhões na cotação atual). A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Jair Cunha foi apresentado ao lado de Nathan Fernandes em fevereiro de 2025 (Foto: Divulgação/Botafogo)

Jair chegou ao Glorioso em fevereiro de 2025, vindo do Santos, pelo mesmo valor. Apesar do pouco tempo no clube carioca, o jovem defensor se destacou rapidamente. Foram 22 jogos disputados, com um gol marcado — na vitória sobre o Seattle Sounders pelo Mundial de Clubes — e uma assistência.

Com a saída, Jair se junta ao atacante Igor Jesus, outro ex-Botafogo contratado recentemente pelo Nottingham Forest. O clube é comandado fora de campo pelo magnata grego Evangelos Marinakis, também proprietário do Olympiacos, da Grécia, e do Rio Ave, de Portugal.

Futuro promissor na Premier League

O Nottingham Forest vive um bom momento. A equipe encerrou a última edição da Premier League na sexta colocação, brigando até a penúltima rodada por uma vaga em competições internacionais. Com o desempenho em ascensão, o clube inglês segue investindo em jovens talentos.

Jair encontrará em seu novo time uma pequena colônia de brasileiros. Além de Igor Jesus, também atuam no Forest os meio-campistas Danilo e Murilo, ex-Palmeiras, e o atacante Morato, revelado pelo São Paulo.

A movimentação de Marinakis no mercado brasileiro tem chamado atenção. Recentemente, o empresário teve seu nome ligado a possíveis investimentos na SAF do Vasco e à aquisição de ativos da base do São Paulo.

Evangelos Marinakis é dono do Olympiacos, da Grécia, e do Nottingham Forest, da Inglaterra (Foto: Reprodução/Instagram: @evangelos.marinakis)

Com a venda de Jair, o Botafogo reforça seu caixa e dá continuidade ao modelo de negócios que envolve a valorização e negociação de jovens promessas.