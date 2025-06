Alvo de Real Madrid e Barcelona é anunciado por clube inusitado

O Newcastle anunciou, nesta quinta-feira (5), a contratação de uma promessa que era disputada por gigantes como Real Madrid e Barcelona. Trata-se de Antoñito Cordero, joia de 18 anos que foi revelada pelas categorias de base do Málaga.

O espanhol desembarcou em Tyneside sem custos após deixar o clube sem custos. Porém, deve ser emprestado a outro time para ganhar mais experiência antes de receber espaço sob o comando do técnico Eddie Howe.

- Sou uma pessoa muito ambiciosa e não tenho números específicos, só quero ir atrás de todos eles e tentar alcançar o máximo. Quero ganhar todos os troféus possíveis a longo prazo, mas estou ciente de que é preciso trabalhar duro para conseguir isso - declarou o atleta.

Cordero foi formado nas categorias de base do Málaga, além de passagem pelos juvenis do Real Betis. Em 2023-24, a jovem promessa foi elevada aos profissionais, e rapidamente exerceu influência com seu talento na equipe. Na briga pelo acesso à segunda divisão de La Liga, o jovem marcou, em prorrogação diante do Nàstic de Tarragona, o gol que garantiu a promoção e levou a torcida à loucura, um ano depois do calvário.

Antoñito Cordero, ex-alvo de Real Madrid e Barcelona, é anunciado pelo Newcastle (Foto: Reprodução)

Na temporada seguinte, o desempenho de Antonio se manteve positivo pelo clube albiceleste. Foram seis gols e seis assistências em 40 partidas no clube, números que chamaram a atenção dos gigantes espanhóis. O Newcastle, porém, apresentou um projeto mais consistente, impulsionado pelos aportes financeiros do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, e deve anunciar a aquisição em breve.

🔢 Números de Antonio Cordero pelo Málaga em 2024/25

⚽ 40 jogos

⌛ 2.146 minutos em campo

🥅 6 gols

📤 6 assistências

✅ 11 vitórias

🟰 15 empates

❌ 14 derrotas

