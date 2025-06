A Seleção Brasileira não terá Wesley, do Flamengo, para a estreia de Carlo Ancelotti nesta quinta-feira (5), diante do Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O técnico optou por cortar o jogador da lista de relacionados para a partida.

A decisão do técnico tem motivo técnico e de regulamento. As regras da Fifa permitem até 23 jogadores entre titulares e reservas de um jogo e, assim, dois dos 25 convocados necessariamente precisam ficar fora; além do lateral-direito, Raphinha, suspenso, não enfrentará os equatorianos nesta noite.

Wesley foi o escolhido para sequer ficar no banco de reservas do Brasil no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Vanderson será titular na lateral direita da equipe, e a tendência é que Danilo, companheiro do jovem no Flamengo, seja o reserva da posição.

Apesar do corte, o jovem de 21 anos segue com o grupo e pode ser relacionado para o duelo com o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), na próxima terça-feira (10). A Seleção Brasileira entra em campo para enfrentar o Equador nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília).

