Equador x Brasil: IA crava estreia complicada para Ancelotti

Equador e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h (horário de Brasília), no Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. O confronto é válido pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa, e o Lance! perguntou para a Meta IA, do whatsapp, quanto será o jogo.

Antes do jogo, o Brasil ocupa a quarta posição com 21 pontos, dois atrás do próprio Equador, que está com 23 e na segunda colocação. Justificando isso, a IA palpitou um resultado que não vai agradar a grande maioria dos brasileiros na estreia de Carlo Ancelotti

De acordo com a Inteligência Artificial, o fator casa e o momento das equipes vai pesar, e o Equador vence por 2 a 1. Nos últimos cinco jogos, os equatorianos têm três vitórias e um empate. Já o Brasil, vem de 2 vitórias, dois empates e uma derrota.

Equador x Brasil: onde assistir, horário e prováveis escalações

Nesta quinta-feira (5), Tem Equador x Brasil, às 20h (horário de Brasília), no Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. O confronto, válido pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão da TV Globo e Sportv.

Essa partida marca a estreia do técnico Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Multicampeão por onde passou, o italiano tem a missão de levar o Brasil para Copa do Mundo.

Brazil's football team new head coach, Italian Carlo Ancelotti, gestures during his official presentation at a hotel in Barra da Tijuca neighbourhood, Rio de Janeiro, Brazil, on May 26, 2025. (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

A Seleção Brasileira ocupa atualmente a quarta posição na tabela das Eliminatórias, somando 21 pontos — dez a menos que a líder Argentina. O desempenho até aqui tem sido marcado por oscilações: em 14 jogos, o Brasil conquistou seis vitórias, empatou três vezes e sofreu cinco derrotas. A equipe de Ancelotti pode garantir vaga na próxima Copa nesta rodada.

Enquanto isso, o Equador vive um momento de grande regularidade. Vice-líder com 23 pontos, a seleção equatoriana defende uma invencibilidade de sete partidas, resultado de quatro triunfos e três empates. Curiosamente, o último revés do Equador aconteceu na sétima rodada, justamente diante do Brasil, no Estádio Couto Pereira.

— As expectativas, o desejo e a ambição são as melhores possíveis. O treinador que tem aqui já mostrou a força que tem e o que ele pode fazer no futebol, a inteligência que tem. Foi isso que a Seleção foi buscar nele (...). Com a experiência que ele tem, essa adaptação vai ser muito rápida. Já vimos ele ter muita estratégia, ter os jogadores na mão, e isso é importante para uma Seleção. Linkar tudo isso é ótimo — disse Marquinhos, um dos líderes da atual equipe brasileira.