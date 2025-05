Quase dois anos depois, Casemiro está de volta à Seleção Brasileira. Pela primeira vez desde outubro de 2023, o volante de 33 anos voltou a ser convocado. Tudo isso passa pelo treinador italiano Carlo Ancelotti, que comandou o jogador nos tempos de Real Madrid e agora assume a posição de técnico da única pentacampeã mundial. A relação entre ambos pesou para seu retorno.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Ele é um grande jogador. Tive a sorte de estar com ele, eu acho que a Seleção precisa desse tipo de jogador, que tem carisma, personalidade, talento. Como eu disse, o Brasil sempre teve muito talento. No futebol moderno, é preciso acrescentar atitude, compromisso, sacrifício, e isso o Casemiro tem — comentou Ancelotti sobre a convocação de Casemiro na Seleção.

continua após a publicidade

O primeiro contato entre Carlo Ancelotti e Casemiro foi na temporada de 2013/14, quando o brasileiro ainda era jovem e buscava espaço no Real Madrid. Seu sucesso não foi imediato e, prova disso, foi a transferência por empréstimo ao Porto. Os anos em Portugal foram produtivos e ele voltou sendo um dos pilares dos Blancos.

Nesse meio tempo, Ancelotti deixou o clube e voltou para uma segunda passagem, em 2021. Na temporada em questão, Casemiro já era titular ao lado de Toni Kroos e Luka Modric, sendo o pilar defensivo do meio-campo do Real. Depois de anos longe do futebol espanhol, Carlo Ancelotti retornou com seu trabalho facilitado por contar com a 'trinca' afiada, especialmente pelo desempenho do brasileiro.

continua após a publicidade

Javier Soriano/AFP

Casemiro vivia seu auge em 2021/22, com qualidade de sobra nos dois lados da bola. Enquanto era o líbero ideal na frente da linha de defensores, tinha qualidade de sobra, também, para ser importante no lado ofensivo. Foram quatro assistências na temporada, atrás apenas de Modric, Vini Jr e Benzema.

Ancelotti consultou Casemiro sobre convocação

Em conversa com a "ESPN" às vésperas da primeira convocação de Carlo Ancelotti, Casemiro deixou escapar que o treinador o procurou para saber sobre sua disponibilidade para voltar à Seleção. De prontidão, o volante, que recuperou a titularidade no Manchester United, se mostrou à disposição.

➡️ Possíveis valores de Matheus Cunha no United são revelados; confira

— Já tive esse contato, um diálogo com ele, sim. Me lembro de um dia, quando ele foi jogar contra o Barcelona, e nós jogamos contra o Barcelona com o Manchester, ele me ligou para saber qual foi nossa estratégia, o que ele pensava, o que ele podia fazer. Então, já tive contato com ele, sim. Mas antes também eu já mantinha contato com ele, com o filho dele (que também é auxiliar), com quem tinha um carinho imenso. Então, sem dúvidas, vai ser muito bom para a seleção, independentemente se ganha ou se perde, mas sim com a grandeza dessa pessoa — disse.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.