Equador x Brasil: onde assistir, horário e prováveis escalações

Equador e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h30 (horário de Brasília), no Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. O confronto, válido pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão da TV Globo e Sportv.

Essa partida marca a estreia do técnico Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Multicampeão por onde passou, o italiano tem a missão de levar o Brasil para Copa do Mundo.

A Seleção Brasileira ocupa atualmente a quarta posição na tabela das Eliminatórias, somando 21 pontos — dez a menos que a líder Argentina. O desempenho até aqui tem sido marcado por oscilações: em 14 jogos, o Brasil conquistou seis vitórias, empatou três vezes e sofreu cinco derrotas. A equipe de Ancelotti pode garantir vaga na próxima Copa nesta rodada.

Enquanto isso, o Equador vive um momento de grande regularidade. Vice-líder com 23 pontos, a seleção equatoriana defende uma invencibilidade de sete partidas, resultado de quatro triunfos e três empates. Curiosamente, o último revés do Equador aconteceu na sétima rodada, justamente diante do Brasil, no Estádio Couto Pereira.

— As expectativas, o desejo e a ambição são as melhores possíveis. O treinador que tem aqui já mostrou a força que tem e o que ele pode fazer no futebol, a inteligência que tem. Foi isso que a Seleção foi buscar nele (...). Com a experiência que ele tem, essa adaptação vai ser muito rápida. Já vimos ele ter muita estratégia, ter os jogadores na mão, e isso é importante para uma Seleção. Linkar tudo isso é ótimo — disse Marquinhos, um dos líderes da atual equipe brasileira.

Brasil inicia novo ciclo com mudanças na comissão técnica e na diretoria da seleção (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Retrospecto Equador x Brasil

O confronto entre Brasil e Equador já aconteceu 36 vezes na história, com ampla vantagem brasileira: são 28 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. A equipe canarinho balançou as redes 99 vezes, contra 24 gols marcados pelos equatorianos. Curiosamente, os dois triunfos do Equador ocorreram em casa, na altitude de Quito — o mais recente deles em novembro de 2004, por 1 a 0, com gol de Édison Méndez.

Agora, o cenário é diferente. O duelo desta quinta-feira (05) será disputado no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, onde o Brasil tentará ampliar sua invencibilidade de 13 jogos contra os equatorianos.

Confira as informações do jogo entre Brasil x Equador

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Equador

ELIMINATÓRIAS DA COPA

📆 Data e horário: quinta-feira (05), às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil

📺 Onde assistir: TV Globo e Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

🖥️ VAR: Jose Cabero (CHI)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro (Danilo) e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson e Estêvão (Andreas Pereira); Vinícius Júnior e Richarlison. (Técnico: Carlo Ancelotti)

EQUADOR: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Vite e Alan Franco; Castillo (Minda), Kendry Paez e Enner Valencia (Kevin Rodríguez); (Técnico: Sebastián Beccacece)