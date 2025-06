Pep Guardiola voltou a falar sobre a possibilidade de comandar uma seleção nacional no futuro. Em entrevista à agência "Reuters", o técnico do Manchester City revelou o desejo de disputar uma Copa do Mundo, uma Eurocopa ou até mesmo uma Copa América como treinador. O espanhol de 54 anos poderia se juntar à outros treinadores lendários que migraram do futebol de clubes para o de seleções, assim como Carlo Ancelotti, que foi multicampeão por clubes como Real Madrid e Milan, e assumiu a Seleção Brasileira em maio deste ano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Eu adoraria estar em uma Copa do Mundo, em uma Euro, em uma Copa América [...] Sempre pensei sobre isso. Mas depende de muitas coisas. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, também está tudo bem - afirmou Guardiola

Guardiola ainda não teve experiência no comando de seleções, apesar de ter defendido a Espanha como jogador em 47 partidas. Seu foco continua no futebol de clubes, onde construiu uma carreira altamente vitoriosa.

continua após a publicidade

➡️Pep Guardiola: ‘Seria ótimo vencer o Mundial de Clubes’

Fala sobre a rivalidade com Ancelotti

Durante a entrevista, Pep falou sobre seu objetivo de vencer a Champions League novamente, dessa vez sem o arqui-rival Carlo Ancelotti no caminho, uma vez que o italiano deixou o Real Madrid para assumir a Seleção Brasileira.

- Estou muito feliz por ele. Mas estou muito feliz por ele não estar mais em Madri, porque ele me vence o tempo todo. Que eu não tenha mais que lidar com isso - disse Guardiola sobre Ancelotti.

continua após a publicidade

Comprometido com o Manchester City

Mesmo com o interesse declarado em uma futura experiência internacional, Guardiola não tem planos de deixar o Manchester City no curto prazo. Ele renovou seu contrato com o clube em novembro de 2024, estendendo o vínculo até o verão de 2027. Com isso, o treinador completará mais de uma década à frente do time inglês.

- Quero ser honesto [...] Achei que esta temporada deveria ser a última. Mas, com os problemas que tivemos no último mês, senti que não era o momento certo para sair. Não queria decepcionar o clube - disse ele na época da renovação.

Pep Guardiola abordou novamente a possibilidade de assumir o comando de uma seleção nacional, o que o faria seguir os passos de Carlo Ancelotti (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Carreira vitoriosa

Desde que chegou ao City, em 2016, Guardiola conquistou 18 títulos, incluindo a Tríplice Coroa na temporada 2022/23, com Premier League, Champions League e FA Cup. Ao longo da carreira, entre Barcelona, Bayern de Munique e City, ele já soma 39 troféus, sendo três Champions League.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.