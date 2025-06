Salários dos jogadores da Seleção Brasileira: veja ranking atualizado

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), para enfrentar o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto marca também a estreia do técnico Carlo Ancelotti no comando da equipe.

Além do novo técnico, a convocação da Seleção chama atenção pelos números fora das quatro linhas — especialmente os salários de seus principais jogadores. De acordo com dados do site especializado Capology, o volante Casemiro, do Manchester United, lidera o ranking de vencimentos entre os atletas convocados.

💰 Veja o ranking dos mais bem pagos da Seleção convocada por Ancelotti:

Posição Jogador Clube Salário Anual (€) 1º Casemiro Manchester United € 21,5 milhões 2º Vinicius Jr Real Madrid € 20,8 milhões 3º Raphinha Barcelona € 14,6 milhões 4º Marquinhos PSG € 13,45 milhões 5º Matheus Cunha Manchester United € 12,3 milhões 6º Gabriel Martinelli Arsenal € 11,1 milhões 7º Bruno Guimarães Newcastle € 9,8 milhões 8º Alisson Becker Liverpool € 9,2 milhões

⚠️ Quem ficou de fora?

Jogadores como Neymar, Rodrygo, Malcom, Firmino e Éder Militão estariam nesta lista, mas não foram convocados por Ancelotti para esta Data Fifa. Além disso, os atletas que atuam no futebol brasileiro não aparecem no ranking, pois não possuem salários divulgados pelo Capology. Ainda assim, os valores praticados no Brasil dificilmente superariam os desta lista.

Destaque também para Matheus Cunha, que após ser anunciado pelo Manchester United, passa a figurar entre os mais bem pagos da Seleção.

👔 O salário milionário de Ancelotti

Novo comandante da Seleção, Carlo Ancelotti também entra na lista de cifras impressionantes. O técnico italiano vai receber € 10 milhões por ano (aproximadamente R$ 64,3 milhões). O valor é semelhante ao que recebia no Real Madrid.

Ancelotti ainda terá direito a um bônus de € 5 milhões (R$ 32,1 milhões) caso conquiste a Copa do Mundo de 2026 com o Brasil.

