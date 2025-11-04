Carlo Ancelotti divulgou a última lista de convocados para os compromissos finais da Seleção Brasileira em 2025, com três novidades: dois jogadores do futebol nacional — o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, e o atacante Vitor Roque, do Palmeiras — e Fabinho, atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, presença surpreendeu a todos na chamada.

Fabinho foi convocado para os amistosos da Data Fifa de novembro, contra Senegal, em 15 de novembro, em Londres (ING), e Tunísia, em 18 de novembro, em Lille (FRA). Em teoria, sua função será como reposição imediata a Casemiro, primeiro volante titular no esquema de Ancelotti, ao lado de Bruno Guimarães como segundo homem de meio-campo.

O próprio Casemiro já havia destacado publicamente a necessidade de um jogador com características semelhantes às suas na Seleção, de maneira que garantisse que o plano de jogo proposto por Carlo pudesse ser mantido caso ele não pudesse atuar. Nesse sentido, em entrevista coletiva antes do amistoso contra a Coreia, durante a Data Fifa de outubro — partida vencida pelo Brasil por 5 a 0 —, o astro do Manchester United chegou a citar Fabinho como um atleta com perfil compatível com o seu.

— Cada jogador tem a sua característica e gosta de fazer um posicionamento, uma adaptação dentro do campo. Se fosse para eu falar um nome de característica, falaria do Fabinho, que está no mundo Árabe, mas tem um estilo de jogo parecido — iniciou Casemiro.

— Quando você nos perde, tem que mudar um pouco a característica, jogando com dois volantes, como a maioria do clube faz. O que determina é o que o treinador quer. Se você monta o time com Casemiro e não tem esse jogador, você acaba sentindo falta. Dos jogadores que ele trouxe, se for ter que colocar outro teria que mudar o esquema por não ter um jogador mais número 5 — finalizou o jogador.

Por onde anda Fabinho?🟡⚫

Fabinho não era convocado para a Seleção desde a Copa do Mundo de 2022, quando ainda atuava pelo Liverpool, clube em que conquistou grande prestígio internacional entre 2018 e 2023, tendo sido campeão de todos os títulos possíveis ao menos uma vez. Em 2023, ele acertou com o Al-Ittihad por 47 milhões de euros (R$ 290 milhões na cotação da época).

No clube árabe, o volante enfrentou lesões na primeira temporada, mas, ao retornar, retomou seu espaço no meio-campo. Ao lado de N'Golo Kanté e Karim Benzema, Fabinho tornou-se peça fundamental da equipe no ano seguinte.

Em 2024/25, conquistou a dobradinha nacional: liga e copa da Arábia Saudita. Na atual temporada, em 13 partidas sob comando de Sérgio Conceição, foi titular em 12. Na Copa Saudita, o Al-Ittihad eliminou o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 2 a 1. Além das competições domésticas, a entidade é uma das favoritas ao título da Champions League Asiática nesta temporada.

