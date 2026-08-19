Messi anota golaço, e Inter Miami empata com Philadelphia Union na MLS Jogador homenageou o pai após o gol

Lionel Messi voltou a ser o grande protagonista dos gramados norte-americanos, mas o Inter Miami acabou empatando em 2 a 2 com o Philadelphia Union nesta quarta-feira, jogando fora de casa pela Major League Soccer (MLS). A partida, disputada no Subaru Park, na Filadélfia, foi marcada por lances de pura plasticidade e muita emoção dentro de campo.

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Inter Miami chegou à virada com golaço de Messi

Messi no Inter Miami. (Foto: Isaiah Vazquez / Getty Images via AFP)

O Philadelphia Union começou disposto a complicar a vida do adversário, comandado pelo técnico Guillermo Hoyos. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, Frankie Westfield escapou pelo lado direito e cruzou na medida para Indiana Vassilev finalizar de perna direita, abrindo o placar para os donos da casa.

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A reação do Inter Miami não demorou. Apenas dez minutos depois, aos 21, Messi iniciou a jogada combinando com Luis Suárez, que escorou de cabeça para o meio-campista Daniel Pinter. O jovem de 19 anos apareceu de surpresa na área para escorar a bola para o fundo das redes e empatar o jogo.

Aos 26 minutos, veio o grande momento da noite. Messi recebeu a bola dentro da área pelo setor direito, cortou para dentro deixando vários defensores para trás e soltou um chute forte e colocado. A bola entrou sem chances para o goleiro, garantindo um golaço e a virada provisória por 2 a 1.

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Homenagem emocionante ao pai

Além da beleza plástica do lance, o gol teve um significado profundamente emocional para o craque argentino. Este foi o primeiro gol anotado por Messi desde a morte de seu pai e representante de longa data, Jorge Messi, que faleceu aos 68 anos no último dia 8 de agosto, em Rosário, na Argentina.

Na comemoração, o camisa 10 apontou para o céu em uma homenagem ao pai e acabou cercado por todos os companheiros de equipe, que o abraçaram.

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Empate, confusão e marcas históricas

Apesar do controle do Inter Miami, os donos da casa não se entregaram. Na etapa final, Neil Pierre apareceu na área e, de peixinho, marcou o gol que decretou o empate definitivo em 2 a 2. O clima esquentou nos de final de partida, resultando em uma discussão acalorada entre Sullivan e Bright, que acabaram expulsos de campo.

Com o resultado, o clube conseguiu interromper uma sequência de três derrotas seguidas, mas agora amargam um jejum de quatro jogos sem vencer na liga. Individualmente, no entanto, Messi segue quebrando recordes: o gol o levou à impressionante marca de 922 gols oficiais na carreira. Ele agora soma 13 gols na atual temporada da MLS, ficando a apenas um de Petar Musa, do Dallas, na briga pela artilharia do campeonato.

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