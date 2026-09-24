Scaloni quebra o silêncio sobre renovação no comando da Argentina

O técnico Lionel Scaloni deu um passo importante para selar o seu futuro à frente da Seleção Argentina. Após o encerramento do treino no centro de treinamentos de Ezeiza, o comandante quebrou o silêncio e abordou abertamente as tratativas para a extensão do seu contrato com a Associação do Futebol Argentino (AFA).

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Embora tenha mantido a cautela ao afirmar que ainda não há novidades oficiais, o treinador manifestou o desejo de dar sequência ao vitorioso trabalho no comando da equipe. Scaloni confirmou que se reunirá nos próximos meses com o presidente da AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para ajustar as cláusulas e alinhar o novo vínculo para os próximos anos.

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, veste a medalha de prata após a final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

A permanência de Scaloni é tratada como prioridade máxima nos bastidores do futebol argentino. Com o anúncio da aposentadoria de Lionel Messi da seleção após a Copa do Mundo, a Albiceleste passa por um momento de transição e reestruturação. O comandante de Pujato é visto como a figura central para sustentar a identidade e o moral do grupo, mantendo o sarrafo elevado após as conquistas do Mundial e de duas edições da Copa América.

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A expectativa da imprensa local é que o acordo seja formalizado sem sobressaltos. Além de preservar a espinha dorsal do elenco multicampeão, o técnico terá como missão conduzir a integração de uma nova geração de jovens atletas que disputam vagas no time titular, garantindo a competitividade da Argentina na caminhada para os próximos desafios internacionais.

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