Principal responsável pelo futebol do Botafogo, John Textor está fora do Lyon. O empresário norte-americano oficializou a saída da liderança da clube, em decisão motivada pelo rebaixamento administrativo do time, além da dificuldade de adaptação do executivo à política local, segundo o próprio admitiu. No lugar, dois nomes foram anunciados: a empresária sul-coreana naturalizada americana Michele Kang na presidência, enquanto o alemão Michael Gerlinger como CEO.

A troca de comando marca um recomeço para o Lyon, que vive momento delicado após a perda da vaga na Ligue 1. Textor, que continuará à frente do grupo Eagle Football, afirmou que seus substitutos recorrerão da decisão que retirou o clube da primeira divisão francesa.

Michele Kang, bilionária do setor de tecnologia voltada à saúde, já havia adquirido o time feminino do Lyon em 2023. Agora, amplia sua atuação ao assumir também a equipe masculina e deve ter papel decisivo no processo de recuperação esportiva e institucional do clube. Michael Gerlinger, por sua vez, chegou à Eagle em março de 2024, após uma longa trajetória de 18 anos no Bayern de Munique. Ele ficará responsável pelas operações do dia a dia do Lyon.

Como a decisão afeta o Botafogo? ⭐

Além da turbulência vivida por Textor no futebol francês, o Botafogo tem parcela significativa na quebra do vínculo entre o empresário e Les Gones. O mandatário pretende direcionar mais atenção ao Botafogo, clube do qual é controlador majoritário. Em entrevista à Globo no sábado, ele afirmou que passará a visitar o Brasil com mais frequência e pretende se envolver mais diretamente nas decisões do Alvinegro.

Além do Glorioso, outra prioridade para Textor será a busca por um novo clube na Inglaterra. Ele vendeu recentemente sua participação no Crystal Palace e segue no comando do Daring Brussels, da Bélgica.

Confira a nota oficial publicada pela Eagle Football Holdings 🗒️

A Eagle Football Holdings Limited confirmou hoje seu apoio às mudanças de liderança que ocorrerão em sua subsidiária Eagle Football Group (França) e no Olympique Lyonnais.

John Textor, presidente e acionista majoritário da Eagle Football Holdings, atuando como único diretor e em nome do único acionista do Olympique Lyonnais, nomeou hoje Michael Gerlinger para o cargo de Diretor Geral (CEO) e Michele Kang para o cargo de Presidente do Conselho e Presidente do Conselho. O Sr. Textor renunciou aos seus cargos de liderança no Olympique Lyonnais, em favor da nomeação da Sra. Kang e do Sr. Gerlinger.

O Sr. Textor permanece como presidente do conselho, CEO e acionista majoritário da Eagle Football Holdings (Reino Unido), principal proprietária do SAF Botafogo (Brasil), Olympique Lyonnais (França), Crystal Palace FC (Inglaterra) e Daring Brussels (Bélgica). Em termos de responsabilidades diárias, ele agora se concentrará novamente nas estratégias de aquisição do SAF Botafogo, do Daring Brussels e do clube Eagle Football no Reino Unido.