Sorteio ingrato: Narrador da ESPN avalia estreia do Botafogo na Libertadores

Este será o primeiro confronto internacional do Botafogo em 2026

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 18/02/2026
15:43
Martín Anselmi orienta jogadores durante treino do Botafogo
imagem cameraMartín Anselmi orienta jogadores durante treino do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quarta-feira (18), o Nacional Potosí receberá o Botafogo, pela primeira partida de Pré-Libertadores da equipe Alvinegra em 2026. Veja o que disse Vinicius Moura, que irá narrar o jogo na ESPN e Disney Plus.

- O Botafogo não teve felicidade no sorteio e já estreia enfrentando um dos maiores desafios da América do Sul, que é jogar na altitude de quase 4 mil metros de Potosí. Mesmo que o Nacional Potosí não seja um dos melhores times da Bolívia, vai usar o fator casa para tentar construir vantagem, enquanto o Botafogo chega pressionado por derrotas recentes e desfalques importantes, mas ainda assim é favorito na soma dos dois jogos e tem a obrigação de avançar - confirmou.

Martín Anselmi é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Martín Anselmi é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Luta começa fora de campo

Potosí, cidade onde fica o estádio Estádio Víctor Agustín Ugarte, na Bolívia, é a terceira metrópole com mais de 100 mil habitantes mais alta do mundo, ficando atrás apenas de El Alto, também na Bolívia, e Pasco, no Peru.

De acordo com o "Ge", a delegação botafoguense terá de percorrer mais de 150 km em veículos 4x4, já que Potosí é uma região de difícil acesso. Este trajeto deve durar pouco mais de três horas.

✅ FICHA TÉCNICA

Nacional Potosí 🆚 Botafogo
2ª fase (Ida) – Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí (BOL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Nacional Potosí (Técnico: Miguel Zahzú)
Galindo; Baldomar, Amarilla, Restrepo e Orellana; Azogue, Arce e Pavia; Solís, Álvarez e Abastoflor.

⚪⚫ Botafogo (Técnico: Martín Anselmi)
Neto (Linck); Vitinho, Barboza, Bastos, Ythallo e Alex Telles; Newton, Wallace Davi (Novaes), Lucas Villalba, Montoro e Kadir (Matheus Martins).

