Um dos alvos do Fluminense para reforçar a defesa é Adryelson, zagueiro ex-Botafogo que atualmente defende o Al Wasl, dos Emirados Árabes. Na terça-feira (17), o jogador balançou as redes duas vezes na vitória por 4 a 2 sobre Al-Zawraa, e garantiu a classificação para as quartas de final da Champions League da Ásia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Adryelson marcou o gol do empate, já nos acréscimos e levou a partida para a prorrogação, quando fez o gol da classificação da equipe.

— Foi uma noite mágica e histórica para mim. Marcar dois gols e poder contribuir para a classificação da equipe foi um sentimento único, um momento muito especial que vou lembrar por muito tempo — disse o jogador.

Adryelson vive seu momento mais artilheiro da carreira, tendo sete gols em 24 jogos pelo clube árabe, valência importante compartilhada por outros grandes zagueiros da história tricolor, como Nino e Thiago Silva.

continua após a publicidade

— Sei que minha principal obrigação é defender, mas fico feliz de poder ajudar também no ataque. Espero que essa fase artilheira continue e que o time possa seguir conquistando vitórias na temporada. Se eu puder defender bem e ainda marcar gols, é o melhor cenário possível para todos — falou o defensor.

➡️ Savarino fala sobre buscar versão do Botafogo pelo Fluminense: 'Isso já passou'

Adryelson comemorando gol pelo Al Wasl (Foto: Reprodução)

Adryelson e Fluminense

Desde a saída de Thiago Silva, o Fluminense está no mercado em busca de uma reposição à altura. A primeira opção foi Nino, capitão do título da Libertadores de 2023. No entanto, o Zenit se mostrou irredutível na decisão de não negociá-lo nesta janela.

continua após a publicidade

Após a recusa, o clube tentou a contratação de Adryelson, ex-jogador do Botafogo e campeão brasileiro e continental pelo rival. A diretoria do Al Wasl recusou a oferta e propôs valor mais alto, que fez o Tricolor recuar na negociação. Além disso, o jogador está adaptado no clube e não tem pressa para voltar ao Brasil.

➡️ Aposte na vitória do Fluminense contra o Vasco, pela semi do Carioca

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O que vem aí para o Fluminense

Depois de vencer o Bangu e se classificar para as semifinais do Carioca (melhores momentos abaixo), o próximo confronto do Fluminense é contra o Vasco, pelas semifinais. O jogo de ida será no domingo (22), às 18h, no Maracanã, com mando vascaíno, enquanto a volta será no dia 1º de março. Nesse meio tempo, no dia 25, o Flu enfrenta o Palmeiras, no Allianz, pelo Brasileirão.