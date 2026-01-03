menu hamburguer
Futebol Internacional

Endrick joga hoje? Saiba a provável estreia do jogador pelo Lyon

A expectativa é que o brasileiro faça sua estreia apenas dia 11 de janeiro, contra o Lille

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/01/2026
06:00
Endrick durante primeiro treino como jogador do Lyon (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
imagem cameraEndrick durante primeiro treino como jogador do Lyon (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
Anunciado como novo atacante do Lyon para o restante da temporada, Endrick não deve estrear com a camisa do novo clube no duelo deste sábado (3) contra o Monaco, às 13h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Francês. A expectativa é que o jogador de 19 anos faça sua estreia apenas dia 11 de janeiro, pela Copa da França, contra o Lille.

Emprestado pelo Real Madrid até junho de 2026, em negociação acertada por 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões, na cotação atual), o brasileiro ainda não foi apresentado oficialmente, embora tenha sido anunciado como reforço no dia 23 de dezembro. A tendência é que aconteça no dia 5 de janeiro, segunda-feira, dois dias após o jogo.

No Lyon, Endrick espera ter mais tempo em campo para mostrar seu futebol, voltar a marcar gols e reencontrar a felicidade em jogar bola. E o atacante se permite sonhar também com uma convocação para a Copa do Mundo de 2026.

Como chegam as equipes?

O Monaco atravessa um momento de instabilidade na Ligue 1 e ocupa a nona colocação, com campanha irregular de sete vitórias, dois empates e sete derrotas. A equipe sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos e chega pressionada para o confronto, apostando no mando de campo para reagir e ganhar posições na tabela do Campeonato Francês.

Endrick anunciado pelo Lyon (Foto: Reprodução/X)
Endrick anunciado pelo Lyon (Foto: Reprodução/X)

O Lyon vive fase mais consistente e aparece na quinta posição, com 27 pontos, mantendo-se na briga pelas primeiras colocações e buscando reduzir a diferença para Lille e Olympique de Marselha, ambos com 32 pontos, sendo este último o responsável por abrir o G-3 da competição, que garante vaga na próxima Liga dos Campeões.

Tudo sobre o jogo entre Monaco e Lyon (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Monaco 🆚 Lyon
17ª rodada — Ligue 1
📆 Data e horário: sábado, 3 de janeiro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️Arbitragem: Jérôme Brisard

