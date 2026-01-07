Seleção de Portugal quer brasileiro da Premier League; entenda

O atacante luso-brasileiro Pablo Felipe, recém-contratado pelo West Ham por 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 129,3 milhões), realizou sua estreia na Premier League na última terça-feira (6), durante a derrota por 2 a 1 para o Nottingham Forest. O jogador de 21 anos, filho do ex-atacante Pena, manifestou publicamente a preferência por defender a seleção de Portugal ao invés do Brasil, visando uma possível convocação para a Copa do Mundo de 2026.

Chegada à Premier League

A contratação foi um pedido do técnico Nuno Espírito Santo para reforçar o elenco em meio à crise vivida pelo clube londrino. Pablo Felipe entrou em campo no segundo tempo da partida, substituindo o meia Lucas Paquetá. O centroavante chega ao futebol inglês sob comparações com Diego Costa, devido ao estilo de jogo físico e à capacidade de combate contra os defensores.

Pablo Felipe é o novo jogador do West Ham (Foto: Divulgação)

Disputa entre seleções

Nascido em Braga, Pablo Felipe possui dupla cidadania. A Federação Portuguesa de Futebol realiza esforços para concluir os trâmites legais do passaporte do jogador, monitorando sua evolução na Inglaterra como uma opção para o grupo de Roberto Martínez. Na seleção portuguesa, o atacante enfrentaria a concorrência de nomes como Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos e João Félix.

A decisão do atleta retira uma opção para o setor ofensivo da seleção brasileira, que segue sem um titular absoluto para a posição de centroavante no ciclo para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti tem realizado testes com jogadores como Richarlison, Igor Jesus, João Pedro e Vitor Roque. Outro nome em destaque na Premier League é Igor Thiago, do Brentford, atual vice-artilheiro da competição.

Detalhes da negociação

O West Ham investiu pesado para tirar o jogador do Gil Vicente, que se destacava no Campeonato Português. Do valor total da transferência, metade será destinada ao Famalicão, clube que detinha parte dos direitos econômicos e tem histórico de sucesso na valorização de passes de atletas. A imprensa inglesa tem tratado o jogador majoritariamente como brasileiro, apesar do desejo explícito do atleta em defender o país onde nasceu.

Pablo Felipe em estreia pelo West Ham na Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

