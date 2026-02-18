Virada de chave e passado animador: o que PSG e Real Madrid mostraram na Champions?

PSG e Real Madrid corresponderam às expectativas na terça-feira (17) e venceram os duelos de ida dos playoffs que antecedem as oitavas de final da Champions League. Apesar de temporadas marcadas por oscilações, os dois gigantes nacionais demonstram evolução nesta reta decisiva da campanha e reforçam a ambição de alcançar o principal objetivo do futebol europeu: a conquista da Orelhuda.

PSG 🔵🔴

PSG venceu o Monaco por 3 a 2 na terça-feira (17), no Estádio Louis II, em confronto mais dramático do que o previsto. A equipe comandada por Luis Enrique saiu atrás no placar por dois gols, reagiu com autoridade, construiu a virada e conquistou resultado decisivo na luta pela classificação, além de ganhar fôlego em meio a um cenário de tensão interna que ameaça a estabilidade do elenco.

O confronto evidenciou o ambiente conturbado vivido pelo Paris nesta jornada, após a melhor temporada de sua história, em 2024/25. Ousmane Dembélé, eleito como o melhor jogador do mundo na atualidade, tornou pública a insatisfação com o excesso de individualismos no elenco.

O jovem Désiré Doué, citado como um dos possíveis alvos das críticas, respondeu em campo ao substituir Dembélé e assumir protagonismo na partida. Marcou dois gols: o primeiro, aos 29 minutos da etapa inicial, que reduziu a desvantagem, e o segundo, aos 22' do segundo tempo, que garantiu a virada. Entre ambos, Achraf Hakimi anotou o terceiro, aos 41'. O esforço de Folarin Balogun, autor de dois gols — um nos instantes iniciais e outro aos 18' — não foi suficiente para transformar o Monaco na surpresa da rodada.

Desiré Doué comemora o terceiro gol do PSG contra o Monaco (Foto: Valery Hache/AFP)

O PSG retorna na próxima quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), para enfrentar o Monaco, desta vez no Parc des Princes, pelo jogo de volta. O vencedor do confronto poderá enfrentar, na fase seguinte, o Barcelona ou o Chelsea.

No papel, a equipe parisiense reúne superioridade técnica e financeira para confirmar a vantagem construída fora de casa e avançar sem sobressaltos. O cenário, inclusive, que pode consolidar a retomada de confiança e impulsionar a campanha rumo à repetição do roteiro vitorioso da temporada passada.

Em 2024/25, o Paris também terminou fora dos oito primeiros colocados da então fase de liga inaugural da Champions, ao encerrar a etapa na 15ª posição. Nos playoffs, reencontrou o rival local Stade Brestois e não encontrou dificuldades para avançar: 3 a 0 no jogo de ida e goleada por 7 a 0 na volta. A partir desse confronto, a equipe iniciou trajetória marcada por duelos contra adversários de peso até alcançar o inédito título continental.

O roteiro pode se repetir nesta temporada, uma vez que o PSG novamente ficou fora do grupo dos oito primeiros colocados da fase de liga da Champions e encerrou a etapa na 11ª posição. No duelo de ida, a equipe enfrentou sustos no placar diante do Monaco, mas exerceu domínio absoluto em campo, com 80% de posse de bola e 30 finalizações, contra apenas sete do adversário, em cenário que poderia resultar em diferença ainda mais ampla.

Cabe destacar que o Monaco atravessa momento delicado, na oitava colocação da Ligue 1, enquanto o próprio PSG vive realidade atípica ao ocupar a vice-liderança do campeonato nacional a 12 rodadas do fim, um ponto atrás do Lens, atual líder da competição. Resta saber se o déjà-vu poderá servir como impulso para a temporada do Paris, que mantém em campo um estilo de jogo a partir da posse de bola, mas ainda enfrenta dificuldades para converter superioridade em efetividade e transformar volume ofensivo em gols.

Real Madrid ⚪

O Real Madrid, por sua vez, venceu o Benfica por 1 a 0 no Estádio da Luz, nos pés de Vini Jr. A partida, no entanto, ganhou contornos negativos após a acusação de injúria racial envolvendo o camisa 7 merengue, em meio a supostos comentários racistas atribuídos a Gianluca Prestianni. Apesar da polêmica, o desempenho da equipe espanhola merece registro pela maturidade demonstrada em um ambiente adverso.

Não faz muito tempo que o Real perdeu para o Benfica na Champions. Em 28 de janeiro, no mesmo palco, os Encarnados venceram por 4 a 2 na última rodada da fase de liga, e obrigou os Merengues a disputar os playoffs pela segunda vez consecutiva no formato atual. A primeira partida entre os dois clubes em 60 anos de hiato foi marcada por confronto emocional, com organização tática do Benfica frente ao desespero madridista, sustentado apenas por Kylian Mbappé.

Desde aquela partida, o Madrid já acumulava três vitórias em três oportunidades, todas pela La Liga, resultado que permitiu à equipe assumir a liderança anteriormente ocupada pelo Barcelona. Na volta à Champions, o confronto apresentou jogo mais regular, com maior posse de bola (58%), superior número de finalizações (16 a 10) e quatro grandes chances criadas contra nenhuma cedida ao adversário. Nesse contexto, o desempenho do goleiro Anatoliy Trubin — antes algoz em gol milagroso, agora herói sob as traves — foi determinante para a manutenção da vantagem merengue.

A equipe atravessa seu melhor momento coletivo desde a chegada de Álvaro Arbeloa, e suas principais peças, em especial Vinícius, demonstram evolução significativa. Embora o gol de ontem tenha se originado pelo corredor esquerdo, ele atuou com liberdade tática superior à de simplesmente se manter junto à linha lateral para jogadas individuais, posicionando-se mais pelo centro como parceiro de ataque de Mbappé, enquanto Álvaro Carreras ocupava a faixa lateral em ações ofensivas.

Vinicius Júnior comemora o primeiro gol do Real Madrid contra o Benfica (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Tal movimentação não se observava na era de Alonso, sendo que Carlo Ancelotti conquistou a Champions com o atacante desempenhando função semelhante no caso, ao lado do compatriota Rodrygo, antes da chegada do atual camisa 9. Sob o comando de Arbeloa, Vini tem cinco gols e duas assistências em oito partidas.

Real Madrid e Benfica voltam a se enfrentar pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League na próxima quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O vencedor do confronto poderá enfrentar, na fase seguinte, o Sporting ou o Manchester City.

