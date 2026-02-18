menu hamburguer
Futebol Internacional

Arsenal acerta renovação de Bukayo Saka até 2031

Com o acordo, o jogador de 24 anos passará a ser o atleta mais bem pago dos Gunners

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/02/2026
15:14
O jogador do Arsenal, Bukayo Saka é avaliado em 140 milhões de euros. (Foto: Adrian DENNIS / AFP)
imagem cameraBukayo Saka em ação pelo Arsenal (Foto: Adrian DENNIS / AFP)
O Arsenal renovou oficialmente o contrato do atacante Bukayo Saka até o verão europeu de 2031. Segundo o jornal inglês "SkySports", o novo vínculo foi assinado na terça-feira (17), estendendo o compromisso anterior, que ia até 2027. Com o acordo, o jogador de 24 anos passará a ser o atleta mais bem pago dos Gunners.

As conversas sobre a renovação de Saka vinham sendo conduzidas há meses. Agora, o inglês segue no Emirates Stadium em um momento em que se consolidou como peça central do projeto esportivo comandado por Mikel Arteta.

Formado nas categorias de base do Arsenal, Saka chegou ao clube aos sete anos e estreou profissionalmente em 2018. Desde então, tornou-se um dos principais nomes do setor ofensivo dos Gunners e referência técnica do elenco. No período, é o jogador que mais minutos acumulou com a camisa do time londrino.

Nos últimos anos, Bukayo Saka teve papel direto nas campanhas do Arsenal na Premier League. Em 2023/24, marcou 20 gols e distribuiu 14 assistências em todas as competições, em temporada na qual o clube terminou o Campeonato Inglês dois pontos atrás do Manchester City. Em 2022/23, foram 15 gols e 11 assistências.

Bukayo Saka, destaque do Arsenal na temporada 2024-25 (Foto: Adrian Dennis/AFP)
Bukayo Saka, destaque do Arsenal na temporada 2024/25 (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Saka com a camisa do Arsenal

Ao todo, o atacante soma 296 partidas pelo clube, com 77 gols marcados. Na atual temporada, disputou 33 jogos em todas as competições e marcou sete gols. Apesar dos números no ano, Saka vive um período sem marcar. O atacante está há 15 partidas sem balançar as redes. O último gol foi anotado no dia 3 de dezembro, na vitória por 2 a 0 sobre o Brentford, em casa.

