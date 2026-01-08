O Newcastle venceu o Leeds United por 4 a 3 na quarta-feira (7), no St. James' Park, em partida válida pela 21ª rodada da Premier League, em um dos confrontos mais movimentados do dia, marcado por muitos gols. Mais uma vez, o Brasil deixou sua marca no duelo com os tentos de Joelinton e Bruno Guimarães, atletas que vivem fase artilheira e ganham destaque neste final de ciclo da Seleção visando à Copa do Mundo de 2026, sob comando de Carlo Ancelotti.

Bruno Guimarães 3️⃣9️⃣

Com quatro anos de clube, ídolo de uma das torcidas mais apaixonadas da Inglaterra e capitão da conquista do primeiro título em 70 anos de história, Guimarães já tem seu nome eternizado no Newcastle. Na temporada 2025/26, o camisa 39 vive um momento ainda mais especial: é o artilheiro dos Magpies na atual edição da Premier League, com oito gols marcados, além de ocupar a posição de segundo meio-campista com mais participações diretas em gols em toda a competição. Contra o Leeds, chegou à sua terceira partida consecutiva na liga balançando as redes, desta vez em cobrança de pênalti.

O desempenho o credencia como nome praticamente certo no próximo Mundial. Afinal, Bruno é o único jogador que iniciou como titular todos os oito jogos de Ancelotti na Seleção. O volante reforça a cada partida na Inglaterra os motivos que o levaram a dividir com Casemiro o posto de principal homem de confiança do treinador na equipe nacional.

Bruno Guimarães, do Newcastle United, celebra gol na partida contra o Manchester United, válida pela Premier League 2025/26 (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Joelinton 7️⃣

Joelinton, protagonista de uma das maiores transformações recentes do Newcastle ao deixar a função de centroavante para se consolidar como meio-campista, também mantém papel como elemento surpresa no ataque planejado pelo técnico Eddie Howe. Em 25 partidas nesta temporada, ele soma cinco gols, sendo dois pela Premier, dois pela Copa da Liga e um pela Champions League. Sua última convocação para a Seleção ocorreu em outubro de 2025, quando foi chamado para os amistosos diante de Coreia do Sul e Japão. Agora, o jogador trabalha para voltar a figurar entre as opções do treinador.

— Fico feliz em poder marcar mais um gol e ajudar a equipe. Entramos no ano de Copa do Mundo, na reta final, e sei que cada partida é importante para mostrar meu trabalho. Tenho o sonho de disputar a Copa, de defender o meu país, e fazer o meu melhor no Newcastle aumenta minhas chances — disse Joelinton, após a partida contra o Leeds.

Joelinton, do Newcastle United, celebra o gol da equipe na partida contra o Athletic Bilbao, válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Paul Ellis/AFP)

Com o resultado mais recente, o Newcastle assumiu a sexta posição da tabela após 21 rodadas, com 32 pontos somados, fruto de nove vitórias, cinco empates e sete derrotas, além de 32 gols marcados e 27 sofridos. O próximo compromisso da equipe será diante do Bournemouth, neste sábado (10), às 12h (de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

