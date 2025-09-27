Gabi Nunes revela motivo da ausência no Aston Villa

Defendendo o Aston Villa desde o ano passado, Gabi Nunes ainda não estreou no Campeonato Inglês Feminino nesta temporada. Por meio de suas redes sociais, a atacante revelou o motivo pelo qual ainda não entrou em campo na WSL (Women's Super League).

A brasileira explicou que a ausência se deve a uma cirurgia realizada para corrigir uma hérnia de disco na lombar e que se recupera bem após a intervenção. O último jogo de Nunes foi um amistoso contra o PSG, em 15 de agosto.

Carreira de Gabi Nunes

Gabi Nunes iniciou sua carreira em São Paulo, no Centro Olímpico, referência em formação no futebol feminino. Em 2016, passou a defender o Corinthians/Audax, quando havia a parceria. Depois da separação, permaneceu no Timão até 2021, quando foi contatada pelo Madrid CFF, da Espanha. Foram sete títulos no clube paulista: duas Libertadores, dois Brasileirões, dois Estaduais e uma Copa do Brasil.

Em destaque, foi para o Levante em 2023, onde permaneceu por apenas uma temporada até ser vendida par o Aston Villa por 300 mil euros. Pela Seleção, Nunes integrou o elenco que conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Paris.

Veja a declaração da jogadora

- Algumas pessoas me perguntaram porque não estou jogando.Tive que fazer uma pequena cirurgia na lombar, devido a uma hérnia de disco. Estava sofrendo com algumas dores que estavam me incomodando e para poder jogar e viver melhor sem dor tive que realizar essa pequena cirurgia. Foi preciso para poder voltar bem, feliz e sem dor. Estou louca para voltar a fazer o que amo! Estou bem, já recuperando e logo estarei de volta.

