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Sorteio da Copa do Mundo Feminina: veja onde assistir ao vivo

A Fifa também anunciará detalhes importantes sobre a programação do Mundial

PorTiago Teixeira MendesNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 06:30
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Calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina e sorteio da repescagem
Divulgação do calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina e sorteio da repescagem será em Zurique (Divulgação/Fifa)

O sorteio da fase preliminar da repescagem da Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizado nesta quinta-feira (20), a partir das 9h (de Brasília), e terá transmissão ao vivo pelo FIFA+, plataforma oficial da Fifa. O evento será realizado na sede da entidade, em Zurique, na Suíça.

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Além do sorteio da repescagem, a Fifa também anunciará detalhes importantes sobre a programação do Mundial, que será disputado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. A Seleção Brasileira, por ser a anfitriã, já está garantida na competição.

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Onde assistir ao sorteio

O evento desta quinta-feira terá transmissão ao vivo pelo FIFA+, serviço oficial da Fifa. O início está marcado para as 9h no horário de Brasília, correspondente às 14h em Zurique.

Até o momento, não há confirmação de transmissão por Globo ou CazéTV. Por isso, a indicação é acompanhar o sorteio pelo FIFA+.

A programação também poderá definir informações relacionadas à organização da Copa do Mundo Feminina, incluindo o calendário completo e a distribuição dos jogos entre as oito cidades-sede. O Brasil será a primeira seleção a conhecer os locais de suas partidas na fase de grupos, já que não participará do sorteio dos grupos por estar automaticamente classificado como país anfitrião.

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Calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina e sorteio da repescagem
Divulgação do calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina e sorteio da repescagem será em Zurique (Divulgação/Fifa)

A Fifa também realizará o sorteio da fase preliminar do Torneio Play-Off, que definirá os caminhos das seleções que ainda buscam uma vaga no Mundial de 2027. O torneio classificatório terá equipes de diferentes confederações e será disputado em duas etapas.

A primeira fase está prevista para novembro e dezembro de 2026, enquanto a etapa final será realizada em fevereiro de 2027. Ao todo, três seleções conquistarão as últimas vagas para a Copa do Mundo Feminina.

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O sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina, por sua vez, acontecerá posteriormente. A definição das 32 seleções que estarão no Mundial ainda depende do encerramento dos processos classificatórios das confederações.

Tudo sobre o sorteio da Copa do Mundo Feminina

📅 Data: quinta-feira, 20 de agosto de 2026
Horário: 9h (de Brasília)
📍 Local: Zurique, Suíça
📺 Onde assistir: FIFA+ (streaming)
🏆 Evento: sorteio da fase preliminar da repescagem e anúncio da programação da Copa do Mundo Feminina 2027

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