Sorteio da Copa do Mundo Feminina: veja onde assistir ao vivo
A Fifa também anunciará detalhes importantes sobre a programação do Mundial
O sorteio da fase preliminar da repescagem da Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizado nesta quinta-feira (20), a partir das 9h (de Brasília), e terá transmissão ao vivo pelo FIFA+, plataforma oficial da Fifa. O evento será realizado na sede da entidade, em Zurique, na Suíça.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Além do sorteio da repescagem, a Fifa também anunciará detalhes importantes sobre a programação do Mundial, que será disputado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. A Seleção Brasileira, por ser a anfitriã, já está garantida na competição.
Onde assistir ao sorteio
O evento desta quinta-feira terá transmissão ao vivo pelo FIFA+, serviço oficial da Fifa. O início está marcado para as 9h no horário de Brasília, correspondente às 14h em Zurique.
Até o momento, não há confirmação de transmissão por Globo ou CazéTV. Por isso, a indicação é acompanhar o sorteio pelo FIFA+.
A programação também poderá definir informações relacionadas à organização da Copa do Mundo Feminina, incluindo o calendário completo e a distribuição dos jogos entre as oito cidades-sede. O Brasil será a primeira seleção a conhecer os locais de suas partidas na fase de grupos, já que não participará do sorteio dos grupos por estar automaticamente classificado como país anfitrião.
A Fifa também realizará o sorteio da fase preliminar do Torneio Play-Off, que definirá os caminhos das seleções que ainda buscam uma vaga no Mundial de 2027. O torneio classificatório terá equipes de diferentes confederações e será disputado em duas etapas.
A primeira fase está prevista para novembro e dezembro de 2026, enquanto a etapa final será realizada em fevereiro de 2027. Ao todo, três seleções conquistarão as últimas vagas para a Copa do Mundo Feminina.
O sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina, por sua vez, acontecerá posteriormente. A definição das 32 seleções que estarão no Mundial ainda depende do encerramento dos processos classificatórios das confederações.
Tudo sobre o sorteio da Copa do Mundo Feminina
📅 Data: quinta-feira, 20 de agosto de 2026
⏰ Horário: 9h (de Brasília)
📍 Local: Zurique, Suíça
📺 Onde assistir: FIFA+ (streaming)
🏆 Evento: sorteio da fase preliminar da repescagem e anúncio da programação da Copa do Mundo Feminina 2027
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Feminino
Brasileira de 16 anos amplia experiência no futebol dos EUA e inicia nova etapaHá 15 horas
Futebol Feminino
Suelen destaca constância nos treinos após atuação do Bahia contra o CorinthiansHá 1 dia
Futebol Feminino
Seleção Brasileira Feminina é a mais seguida do mundo nas redes sociaisHá 2 dias
São Paulo
Inédito! São Paulo apresenta camisa exclusiva para o futebol femininoHá 2 dias
Futebol Feminino
Brasileirão Feminino: veja os resultados da 16ª rodadaHá 3 dias
Futebol Feminino
Vasco vive momento de reconstrução no futebol femininoHá 5 dias
Mais LANCE!