Suelen destaca constância nos treinos após atuação do Bahia contra o Corinthians Volante foi um dos destaques do Bahia no confronto e valorizou evolução da equipe no Brasileirão Feminino

A volante Suelen foi um dos destaques do Bahia no confronto contra o Corinthians, pelo Brasileirão Feminino. Com uma atuação segura no meio-campo, a jogadora teve papel importante diante de uma das principais equipes da modalidade e atribuiu o bom desempenho à preparação realizada ao longo da semana.

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Para a atleta, a constância nos treinamentos foi fundamental para conseguir corresponder às exigências de uma partida de alto nível.

— Acredito que a constância nos treinamentos potencializou o meu desempenho. Sabíamos que seria um jogo em que precisava estar atenta aos detalhes, pois enfrentaria uma equipe qualificada — afirmou Suelen.

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Apesar do empate com o Corinthians, o resultado foi suficiente para o Bahia garantir a classificação para as quartas de final do Brasileirão Feminino.

Suelen também valorizou a campanha da equipe e destacou o crescimento do Bahia no futebol feminino. Segundo a volante, a regularidade apresentada ao longo da competição demonstra a evolução do grupo e a consolidação do clube na modalidade.

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— Momento muito especial. Estamos mantendo uma constância na competição, e esse confronto mostra o quanto o Bahia está se consolidando na modalidade — destacou.

Suelen valoriza evolução do Bahia

Com a classificação para as quartas de final, Suelen segue como uma das peças importantes do elenco tricolor. A volante contribui para o equilíbrio do meio-campo e também para a construção das jogadas da equipe.

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A evolução apresentada pelo Bahia ao longo do Brasileirão Feminino reforça a confiança do elenco para a sequência da competição. Agora, o time se prepara para o mata-mata em busca de uma vaga nas semifinais.

Suelen, do Bahia, em ação pelo Brasileirão Feminino (Foto: Reprodução/Letícia)

Última rodada do Brasileirão Feminino é neste sábado

Rodada 17 — Brasileirão Feminino

22/08/2026 — 18h

Ferroviária x Fluminense

Cruzeiro x Palmeiras

Corinthians x Internacional

América-MG x RB Bragantino

Juventude x Bahia

Grêmio x Botafogo

Vitória x Santos

Flamengo x Atlético-MG

São Paulo x Mixto

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