Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Suelen destaca constância nos treinos após atuação do Bahia contra o Corinthians

Volante foi um dos destaques do Bahia no confronto e valorizou evolução da equipe no Brasileirão Feminino

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 12:07
Favorite o Lance! no Google
Suelen, de uniforme branco, do Bahia
Suelen em ação pelo Bahia (Foto: Reprodução /Letícia)

A volante Suelen foi um dos destaques do Bahia no confronto contra o Corinthians, pelo Brasileirão Feminino. Com uma atuação segura no meio-campo, a jogadora teve papel importante diante de uma das principais equipes da modalidade e atribuiu o bom desempenho à preparação realizada ao longo da semana.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Para a atleta, a constância nos treinamentos foi fundamental para conseguir corresponder às exigências de uma partida de alto nível.

— Acredito que a constância nos treinamentos potencializou o meu desempenho. Sabíamos que seria um jogo em que precisava estar atenta aos detalhes, pois enfrentaria uma equipe qualificada — afirmou Suelen.

continua após a publicidade

Apesar do empate com o Corinthians, o resultado foi suficiente para o Bahia garantir a classificação para as quartas de final do Brasileirão Feminino.

Suelen também valorizou a campanha da equipe e destacou o crescimento do Bahia no futebol feminino. Segundo a volante, a regularidade apresentada ao longo da competição demonstra a evolução do grupo e a consolidação do clube na modalidade.

continua após a publicidade

— Momento muito especial. Estamos mantendo uma constância na competição, e esse confronto mostra o quanto o Bahia está se consolidando na modalidade — destacou.

Suelen valoriza evolução do Bahia

Com a classificação para as quartas de final, Suelen segue como uma das peças importantes do elenco tricolor. A volante contribui para o equilíbrio do meio-campo e também para a construção das jogadas da equipe.

continua após a publicidade

A evolução apresentada pelo Bahia ao longo do Brasileirão Feminino reforça a confiança do elenco para a sequência da competição. Agora, o time se prepara para o mata-mata em busca de uma vaga nas semifinais.

Suelen com o uniforme azul e vermelho do Bahia com a bola em jogo
Suelen, do Bahia, em ação pelo Brasileirão Feminino (Foto: Reprodução/Letícia)

Última rodada do Brasileirão Feminino é neste sábado

Rodada 17 — Brasileirão Feminino

22/08/2026 — 18h

  • Ferroviária x Fluminense
  • Cruzeiro x Palmeiras
  • Corinthians x Internacional
  • América-MG x RB Bragantino
  • Juventude x Bahia
  • Grêmio x Botafogo
  • Vitória x Santos
  • Flamengo x Atlético-MG
  • São Paulo x Mixto

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Seleção feminina perfilada para foto antes de jogo

Futebol Feminino

Seleção Brasileira Feminina é a mais seguida do mundo nas redes sociais

Há 20 horas
Nova camisa do São Paulo

São Paulo

Inédito! São Paulo apresenta camisa exclusiva para o futebol feminino

Há 23 horas
Taça Brasileirão Feminino

Futebol Feminino

Brasileirão Feminino: veja os resultados da 16ª rodada

Há 1 dia
Jogadoras perfiladas para foto oficial com letreiro do Brasileirão Feminino

Futebol Feminino

Vasco vive momento de reconstrução no futebol feminino

Há 3 dias
Calendário de jogos da Copa do Mundo Feminina e sorteio da repescagem

Futebol Feminino

Copa do Mundo Feminina: definição de sedes do Brasil será na quinta

Há 4 dias
Clara cabeceia para marcar o gol da vitória sobre o Santos no Paulistão F

Futebol Feminino

Santos é derrotado pelo São Paulo em clássico do Paulistão F

Há 4 dias
Mais LANCE!
Seleção brasileira feminina no jogo com a Colômbia pela Copa América (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Finalíssima é cancelada, e Brasil busca novo adversário para Data Fifa

Wendy Candelo vai reforçar o Santos até o final deste ano. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Sereias da Vila anunciam contratação da colombiana Wendy Candelo

Equipe feminina do Atletico-PI reunida antes da partida

Série A2 Feminina tem maior goleada da história dos Campeonatos Brasileiros com massacre

Jogadoras do Flamengo comemoram gol contra o Botafogo em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino (Foto: Reprodução / Instagram)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (10/08/2026)

Pedro e Lorran em jogo do Flamengo

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (09/08/2026)

Alex Telles cobra escanteio

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (08/08/2026)

Brasileirão feminino chega a momento decisivo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Ventos fortes adiam Botafogo x Fluminense pelo Brasileirão Feminino

Arte onde assistir de Botafogo x Fluminense

Botafogo x Fluminense: onde assistir, horário e como chegam as equipes pelo Brasileirão Feminino

Aleksandar Pavlovic, Konrad Laimer e Harry Kane, do Bayern de Munique, aquecem antes da partida contra o PSG pela Champions League

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (07/08/2026)

Antonia em anuncio do Palmeiras de braços cruzados

Palmeiras fecha com ex-Real Madrid Antonia após seis temporadas no futebol espanhol

Copa do Mundo Feminina de 2027 terá ações de meio ambiente, economia e direitos humanos. (Fifa/Divulgação)

Copa Feminina irá parar calendário do futebol brasileiro por até 45 dias; entenda

Fabi Guedes é treinadora do Atlético Mineiro desde 2025

Fabi Guedes leva experiência na Seleção ao Atlético-MG e exalta evolução das Vingadoras na temporada

Kerolin no Barcelona. (Barcelona/Divulgação)

Kerolin no Barcelona: 'Vir para cá me aproxima de ser a melhor do mundo'