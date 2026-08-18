Suelen destaca constância nos treinos após atuação do Bahia contra o Corinthians
Volante foi um dos destaques do Bahia no confronto e valorizou evolução da equipe no Brasileirão Feminino
A volante Suelen foi um dos destaques do Bahia no confronto contra o Corinthians, pelo Brasileirão Feminino. Com uma atuação segura no meio-campo, a jogadora teve papel importante diante de uma das principais equipes da modalidade e atribuiu o bom desempenho à preparação realizada ao longo da semana.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Para a atleta, a constância nos treinamentos foi fundamental para conseguir corresponder às exigências de uma partida de alto nível.
— Acredito que a constância nos treinamentos potencializou o meu desempenho. Sabíamos que seria um jogo em que precisava estar atenta aos detalhes, pois enfrentaria uma equipe qualificada — afirmou Suelen.
Apesar do empate com o Corinthians, o resultado foi suficiente para o Bahia garantir a classificação para as quartas de final do Brasileirão Feminino.
Suelen também valorizou a campanha da equipe e destacou o crescimento do Bahia no futebol feminino. Segundo a volante, a regularidade apresentada ao longo da competição demonstra a evolução do grupo e a consolidação do clube na modalidade.
— Momento muito especial. Estamos mantendo uma constância na competição, e esse confronto mostra o quanto o Bahia está se consolidando na modalidade — destacou.
Suelen valoriza evolução do Bahia
Com a classificação para as quartas de final, Suelen segue como uma das peças importantes do elenco tricolor. A volante contribui para o equilíbrio do meio-campo e também para a construção das jogadas da equipe.
A evolução apresentada pelo Bahia ao longo do Brasileirão Feminino reforça a confiança do elenco para a sequência da competição. Agora, o time se prepara para o mata-mata em busca de uma vaga nas semifinais.
Última rodada do Brasileirão Feminino é neste sábado
Rodada 17 — Brasileirão Feminino
22/08/2026 — 18h
- Ferroviária x Fluminense
- Cruzeiro x Palmeiras
- Corinthians x Internacional
- América-MG x RB Bragantino
- Juventude x Bahia
- Grêmio x Botafogo
- Vitória x Santos
- Flamengo x Atlético-MG
- São Paulo x Mixto
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Feminino
Seleção Brasileira Feminina é a mais seguida do mundo nas redes sociaisHá 20 horas
São Paulo
Inédito! São Paulo apresenta camisa exclusiva para o futebol femininoHá 23 horas
Futebol Feminino
Brasileirão Feminino: veja os resultados da 16ª rodadaHá 1 dia
Futebol Feminino
Vasco vive momento de reconstrução no futebol femininoHá 3 dias
Futebol Feminino
Copa do Mundo Feminina: definição de sedes do Brasil será na quintaHá 4 dias
Futebol Feminino
Santos é derrotado pelo São Paulo em clássico do Paulistão FHá 4 dias
Mais LANCE!