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Maracanã recebe jogo de abertura da Copa do Mundo Feminina com jogo do Brasil

Confira todos os estádios-sede do torneio

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 09:20
Atualizado há 1 minutos
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O Maracanã, estádio localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, receberá a estreia da Seleção Brasileira! Em evento que aconteceu na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça, os estádios-sede que receberão os jogos do torneio foram apresentados ao mundo. O estádio será o único do Rio de Janeiro a receber jogos da competição.

A princípio, o plano era mandar o jogo de estreia para a Neo Química Arena, mas a Fifa exigiu que o estádio do jogo de abertura tivesse ao menos 60 mil de capacidade. O estádio do Corinthians, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, possui capacidade para pouco menos de 50 mil torcedores, ficando fora do padrão estabelecido pela entidade para o jogo inaugural.

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Além do Maracanã, outros sete estádios espalhados Brasil afora receberão os jogos da Copa do Mundo feminina. Confira:

  • Rio de Janeiro - Maracanã (9 jogos)
  • São Paulo - Neo Química Arena (10 jogos)
  • Salvador - Arena Fonte Nova (7 jogos)
  • Recife - Arena de Pernambuco (7 jogos)
  • Porto Alegre - Beira-Rio (7 jogos)
  • Fortaleza - Arena Castelão (9 jogos)
  • Brasília - Mané Garrincha (7 jogos)
  • Belo Horizonte - Mineirão (8 jogos)

A final do torneio, em 25 de julho, também será disputada no estádio carioca, que ainda receberá uma das semifinais. Como anfitrião, o Brasil será cabeça de chave do Grupo A.

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Críticas recentes ao gramado do Maracanã🌱

Nesta quarta-feira (19), o Maracanã foi palco da decisão entre Flamengo e Cruzeiro por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. A equipe rubro-negra venceu por 2 a 1. Após o jogo, o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, criticou as condições do gramado, alegando inclusive que sua equipe foi atrapalhada pela má qualidade.

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"Eu acho que um dos pontos que nos atrapalhou muito foi o campo. Se entrar ali, dá para ver que o campo está muito ruim para ambas as equipes"

Atualmente, o Maracanã recebe, de forma fixa, os jogos que as equipes masculinas profissionais de Flamengo e Fluminense fazem como mandantes. Esporadicamente, a equipe profissional do Vasco também manda algumas partidas para o estádio.

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