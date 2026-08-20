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Com três finais, Maracanã baterá recorde em Copas do Mundo

Estádio também será apenas o terceiro a sediar decisões masculinas e femininas

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 11:05
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Vista do estádio do Maracanã
Maracanã foi confirmado como palco da final da Copa do Mundo Feminina (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Confirmado como palco da final da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Maracanã entrará mais uma vez para a história: em 25 de julho, quando receber as finalistas, ele se tornará o primeiro estádio do planeta a sediar três finais de Mundial, considerando as competições masculina e feminina.

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Até hoje, o mais icônico estádio do Brasil sediou duas decisões de Copa do Mundo. Em 1950, o Maracanã recebeu a última partida do quadrangular final daquele Mundial, quando a Seleção deixou o título para o Uruguai ao perder por 2 a 1. Em 2014, o estádio foi palco da vitória da Alemanha por 1 a 0 na prorrogação com a Argentina.

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Além disso, o Maracanã irá igualar um feito até hoje registrado por apenas outros dois estádios, o de sediar tanto finais de Copas do Mundo masculina quanto feminina. E esse é um dado que pode dar uma esperança extra ao torcedor brasileiro, já que nos casos anteriores o Brasil ganhou títulos.

Camarote do Maracanã
Construído para a Copa do Mundo de 1950, Maracanã vai para a terceira final em Mundiais (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O primeiro foi o estádio Rasunda, localizado na cidade de Solna, na região metropolitana de Estocolmo. Foi lá que o Brasil conquistou o primeiro de seus cinco títulos mundiais, na Copa do Mundo de 1958. Em 1995, o local também recebeu a decisão do Mundial Feminino, vencida pela Noruega. O Rasunda acabaria demolido em 2013.

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O outro estádio que já recebeu finais de Copas do Mundo masculina e feminina é o Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. Em 1994, o Brasil conquistou o Tetra naquele estádio ao derrotar a Itália nos pênaltis. Cinco anos depois, a seleção dos Estados Unidos se sagrou campeã feminina superando a China no mesmo local.

Além de Copa do Mundo, o Maracanã também sediou as decisões do torneio olímpico de futebol nos Jogos do Rio-2016. No masculino, o Brasil conquistou o Ouro ao bater a Alemanha nos pênaltis após empate por 1 a 1; no feminino, a Alemanha bateu a Suécia por 2 a 1.

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