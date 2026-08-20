Rubens Franco projeta decisão do Vasco pelo acesso à elite do Brasileirão Feminino Cruzmaltino venceu o Taubaté por 2 a 0 na ida e precisa confirmar a classificação neste sábado

O Vasco realizou, nesta quinta-feira (20), uma coletiva em São Januário com o técnico Rubens Franco, que projetou a decisão contra o Taubaté, marcada para este sábado (22), pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Além do treinador, as jogadoras Juh Morais e Vilmara também participaram da entrevista e falaram sobre a expectativa para o confronto que pode garantir o acesso do Cruzmaltino à elite do futebol feminino.

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O Cruzmaltino chega ao confronto com uma vantagem importante. Na partida de ida, disputada fora de casa, a equipe venceu por 2 a 0 e agora busca confirmar a classificação diante da torcida. Caso avance às semifinais, o Vasco também garantirá o acesso ao Campeonato Brasileiro Feminino A1.

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A equipe teve uma campanha de destaque na primeira fase. O Vasco terminou a etapa inicial na liderança, de forma invicta, com 13 vitórias e dois empates, e chega ao momento decisivo sustentando os bons resultados construídos ao longo da competição.

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Rubens Franco fala sobre pressão antes da decisão

O técnico avaliou positivamente o trabalho desenvolvido pelo Vasco ao longo da temporada. Rubens destacou a utilização da Copa Rio como uma oportunidade para observar o elenco, testar diferentes formações e entender melhor as características de cada atleta antes da sequência decisiva do Brasileirão A2.

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— Acho que tudo que a gente planejou em conjunto com a comissão conseguiu fortalecer o nosso modelo de jogo e fazer com que ele evoluísse durante todo esse período. A gente utilizou a Copa Rio como um meio para observar todas as atletas. Conseguimos rodar bem o grupo, entender as características delas, as funções que poderiam cumprir e o que poderiam nos entregar dentro de campo. A partir do nosso modelo de jogo e da ideia que tenho de futebol, também fizemos adaptações às características do clube e do elenco. Acho que conseguimos desenvolver isso da melhor maneira possível — afirmou.

O técnico também ressaltou a evolução das jogadoras em aspectos táticos e de maturidade. Segundo Rubens, o elenco passou a compreender melhor a necessidade de adaptar o comportamento da equipe de acordo com cada adversário, algo que considera fundamental para a decisão contra o Taubaté.

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— A gente está em uma evolução muito grande em questão de comportamentos e maturidade. Também estamos potencializando a capacidade delas de entender que, em alguns momentos, vamos precisar nos adaptar em relação à equipe adversária, pensando em planos estratégicos. Vai haver momentos em que não conseguiremos ser 100% fiéis ao nosso modelo de jogo, e, dentro dessas adaptações, elas também estão conseguindo entregar o que precisamos. É muito positivo tudo o que vemos sendo construído, e tenho convicção de que, sábado, vamos conseguir concluir o nosso objetivo.

O técnico Rubens Franco também abordou a pressão que envolve um jogo decisivo como o deste sábado. Com o Vasco próximo de garantir o retorno à elite, o treinador afirmou que a cobrança faz parte do cenário de um clube de grande porte e ressaltou o trabalho realizado pela comissão técnica para preparar o elenco.

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— É uma situação normal dentro do momento que a gente vive, com um trabalho que necessita entregar resultados. A gente tem essa pressão. Gosto de usar uma frase para as atletas: pressão é privilégio. Se estamos em um clube grande, com bons resultados e em ascensão no trabalho, essa pressão vem naturalmente.

O treinador também destacou a importância de preparar o grupo para lidar com a responsabilidade antes de partidas decisivas. Segundo Rubens, o Vasco conta com profissionais de diferentes áreas para auxiliar as jogadoras durante esse período.

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— A gente tem que saber conviver com isso. Faz parte do nosso dia a dia, principalmente pelo fato de ser Vasco da Gama. Temos que entender esse contexto e absorver da melhor maneira possível. Temos um grupo de trabalho muito grande e contamos também com uma psicóloga do esporte, que colabora conosco no dia a dia. Essa união da comissão técnica com as atletas está funcionando muito bem e estamos conseguindo levar tudo da melhor maneira possível para esses jogos decisivos — completou.

Rubens Franco em coletiva pré-decisão (Foto: Igor Reis/Lance!)

Juh Morais destaca responsabilidade em data histórica

A partida decisiva acontece em um momento ainda mais especial para o Vasco. O clube completa 128 anos nesta sexta-feira (21), enquanto o futebol feminino cruzmaltino celebra 103 anos no domingo (23). Para Juh Morais, a proximidade das duas datas com a decisão diante do Taubaté aumenta o significado do confronto e a responsabilidade do elenco.

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— É uma mistura de sentimentos, porque tem o aniversário do clube, tem o nosso jogo e tem o aniversário do futebol feminino do Vasco. Tivemos as pioneiras e estamos construindo a nossa história no clube. É uma responsabilidade, mas uma responsabilidade boa, porque se estamos aqui é porque somos capazes de lidar com ela. Vamos fazer o máximo para cumprir essa responsabilidade e honrar a camisa do Vasco, por tudo que o clube representa. Tenho certeza de que sábado vai ser um dia inesquecível e, no dia seguinte, obviamente, com o aniversário do Vasco, vamos estar comemorando ainda mais com esse acesso — afirmou.

Juh Morais em coletiva pré-decisão (Foto: Igor Reis/Lance!)

Vilmara reforça peso da camisa do Vasco

Vilmara ressaltou a tradição do Vasco no futebol feminino e destacou a importância de recolocar o clube na elite nacional. Para a jogadora, o momento também representa a oportunidade de construir um novo capítulo na história da modalidade dentro da instituição.

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— A história do Vasco feminino vem de muito antes. O Vasco é uma instituição pioneira no futebol feminino. Entender que esse momento é importante para nós é também um dever, porque uma instituição como o Vasco tem que estar na Série A1 e não pode sair de lá. Esperamos que eles nos fortaleçam e nos incentivem o tempo todo. Tenho certeza de que, com esse incentivo, as atletas vão conseguir dar aquele gás extra, ter um desempenho satisfatório e fazer um grande espetáculo para o público. Aí todo mundo comemora junto no final da partida — declarou.

Vilmara em coletiva pré-decisão (Foto: Igor Reis/Lance!)

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Quatro times vão subir para a Série A1

O Campeonato Brasileiro Feminino A2 terá, pelo segundo ano consecutivo, quatro acessos para a Série A1. A medida faz parte do processo de ampliação da elite do futebol feminino brasileiro, que terá 20 clubes a partir da próxima temporada.

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Em 2026, a Série A1 conta com 18 equipes. Com os quatro acessos da A2 e as quatro equipes rebaixadas na atual temporada, a competição chegará ao número de 20 participantes em 2027.

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