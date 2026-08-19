Brasileira de 16 anos amplia experiência no futebol dos EUA e inicia nova etapa
Aos 16 anos, jogadora brasileira acumula experiências na ECNL e WPSL antes de iniciar novo desafio na Flórida
Aos 16 anos, a brasileira Duda Abreu inicia uma nova etapa no futebol feminino dos Estados Unidos. A lateral e ponta-direita chega à RPS Academy, na Flórida, após uma temporada de experiências na ECNL Girls e na WPSL.
A passagem pela WPSL representou um desafio importante para Duda, que atuou em um ambiente acima de sua faixa etária. A competição reúne atletas jovens, universitárias e jogadoras de diferentes gerações e funciona como uma ponte entre o futebol de base, universitário e profissional.
Durante a temporada, a brasileira enfrentou o KC Current II, campeão nacional da WPSL em 2026, além de disputar outras partidas pela competição. A experiência ampliou seu repertório competitivo e proporcionou contato com um nível de jogo diferente daquele encontrado nas categorias de base.
Título no futebol escolar
Outro destaque da temporada foi o título conquistado por Duda com a Life Prep Academy Soccer, no campeonato regional estudantil do Kansas. A conquista reforçou a experiência da atleta no futebol escolar dos Estados Unidos, conciliando a rotina acadêmica com diferentes contextos competitivos ao longo da temporada.
— Foi uma temporada de muito aprendizado para mim. Poder disputar a ECNL, conhecer diferentes estados, enfrentar equipes de alto nível e depois ter a oportunidade de jogar a WPSL foi muito importante para o meu desenvolvimento. São experiências que me fizeram crescer dentro e fora de campo e me deram ainda mais confiança para continuar buscando meus objetivos — afirmou Duda.
A nova etapa na RPS Academy, em Port Saint Lucie, na Flórida, representa a continuidade desse processo de desenvolvimento. Vinculada ao Rush, a academia será o novo ambiente de Duda na sequência de sua trajetória nos Estados Unidos.
— Estou muito feliz com esse novo desafio. Quero aproveitar tudo que já vivi aqui nos Estados Unidos, continuar aprendendo e evoluindo todos os dias. Chego à RPS Academy com muita motivação, vontade de trabalhar, conquistar meu espaço e ajudar a equipe dentro de campo. Sei que ainda tenho muito para aprender, mas estou preparada para esse próximo passo — completou.
A experiência na ECNL Girls também tem importância no projeto de carreira da lateral. A competição é uma das principais plataformas de desenvolvimento do futebol feminino juvenil nos Estados Unidos e possui forte conexão com o recrutamento universitário, colocando jovens atletas diante de equipes de alto nível e representantes de programas da NCAA.
Para uma jogadora de 16 anos que pretende seguir sua formação esportiva e acadêmica no país, a participação na competição amplia não apenas o repertório dentro de campo, mas também as possibilidades para os próximos passos da carreira.
Polivalente, Duda atua como lateral-direita, meia-atacante e ponta-direita no futebol de campo, além de jogar como ala no futsal. Natural de São Paulo, a brasileira começou no futebol ainda criança e passou por projetos como Chute Inicial do Corinthians, Centro Olímpico e Santo André, antes de integrar as categorias de base do Corinthians.
Em 2023, conquistou o Festival Sub-14. No ano seguinte, fez parte do elenco campeão paulista de 2024 e, em 2025, foi vice-campeã estadual. Aos 15 anos, iniciou sua trajetória internacional e, desde então, vem construindo experiência no futebol dos Estados Unidos.
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