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Fifa confirma caminho do Brasil na Copa do Mundo Feminina; veja roteiro

Anfitriã, Seleção Brasileira é a única a conhecer agora o caminho no Mundial

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 09:10
Atualizado há 1 minutos
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A Fifa anunciou nesta quinta-feira (20) o calendário e os jogos que cada uma das oito sedes irá receber durante a Copa do Mundo Feminina de 2027, que pela primeira vez será realizada no Brasil. A definição dos confrontos acontecerá apenas em dezembro, no sorteio dos grupos do Mundial, mas por ser a anfitriã a Seleção Brasileira conheceu o roteiro na competição já nesta quinta.

➡️Copa do Mundo Feminina 2027: veja as seleções já classificadas

Cabeça de chave do Grupo A, o Brasil fará a partida de abertura da Copa do Mundo Feminina no Maracanã, em de 24 de junho. Depois, irá jogar na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 29, e irá encerrar a primeira fase no Mané Garrincha, em Brasília, em 4 de julho.

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Caso se classifique e avance em primeiro lugar, a Seleção Feminina jogará as oitavas de final no Castelão, em Fortaleza; as quartas no Mineirão, em Belo Horizonte; a semifinal na Neo Química Arena; e a decisão no Maracanã.

No caso de passar de fase com a segunda colocação, o Brasil jogará as oitavas em Belo Horizonte; as quartas em Fortaleza; e a semifinal e a final no Maracanã.

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A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano. Ao todo, estádios de oito capitais vão receber os 64 jogos: além do Maracanã (Rio de Janeiro), que já havia sido confirmado como sede da final, haverá partidas no Mineirão (Belo Horizonte), Mané Garrincha (Brasília), Castelão (Fortaleza), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Pernambuco (Recife), Fonte Nova (Salvador) e Neo Quimíca Arena (São Paulo).

Além do Brasil, já estão classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027 as seleções de Austrália, China, Coreia do Sul, Japão, Filipinas e Coreia do Norte, pela Ásia; Nova Zelândia, pela Oceania; Argentina e Colômbia, pela América do Sul; Alemanha, Dinamarca, França e Espanha, pela Europa; e Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos, pela África.

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Aline Gomes durante amistoso Brasil x México. (Foto: Lívia Villas Boas / Staff Images / CBF)
Sede da próxima Copa do Mundo Feminina, Brasil conhece caminho na busca do título (Foto: Lívia Villas Boas / Staff Images / CBF)

Respecagem da Copa do Mundo Feminina

Além da definição do calendário, a Fifa sorteou nesta quinta-feira os jogos da fase preliminar da respescagem mundial para a Copa do Mundo Feminina. Seis seleções irão jogar em busca de duas vagas na etapa final da repescagem. Os confrontos ficaram assim:

Rodada 1
Uzbequistão x Papua Nova Guiné
Taiwan x África do Sul
Gana x Equador

Rodada 2
Uzbequistão x Gana
África do Sul x Equador
Papua Nova Guiné x Taiwan

Rodada 3
África do Sul x Uzbequistão
Papua Nova Guiné x Gana
Taiwan x Equador

Os jogos serão entre 24 de novembro e 5 de dezembro de 2026. Quem avançar fará a fase final da repescagem mundial entre 23 de fevereiro e 6 de março do próximo ano.

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