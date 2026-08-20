Seleção Brasileira feminina já fez história no Maracanã, palco da final da Copa Estádio carioca foi palco de momentos marcantes da Seleção

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O Maracanã, no Rio de Janeiro, já faz parte da história da Seleção Brasileira feminina. Palco de grandes partidas e de momentos marcantes para o futebol nacional, o estádio será novamente protagonista ao receber jogos da próxima Copa do Mundo feminina. Entre eles, está a final do torneio, marcada para 25 de julho, além de uma das semifinais e da estreia da Seleção.

Ao longo dos anos, o Maracanã recebeu partidas importantes da equipe feminina, com destaque para a campanha histórica nos Jogos Pan-Americanos de 2007 e para a semifinal dos Jogos Olímpicos de 2016. Relembre:

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Ouro histórico no Pan-Americano de 2007

Um dos capítulos mais marcantes foi escrito em 2007, durante os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Jogando em casa, a Seleção Brasileira dominou a competição e conquistou a medalha de ouro de maneira invicta e sem sofrer gols.

Foram seis vitórias em seis partidas, com 33 gols marcados e nenhum sofrido. A campanha teve goleadas sobre Equador e Canadá, além de uma vitória por 2 a 0 sobre o México na semifinal.

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Ouro da seleção brasileira feminina no Pan-Americano de 2007 (Foto: AFP)

O Canadá foi derrotado por 7 a 0 na fase de grupos, enquanto o México acabou superado por 2 a 0 na semifinal. Na decisão, o adversário foi justamente os Estados Unidos.

Em 26 de julho de 2007, diante de cerca de 70 mil torcedores no Maracanã, o Brasil aplicou uma goleada por 5 a 0 sobre as norte-americanas e confirmou o título. Marta e Cristiane foram as grandes protagonistas da decisão, com dois gols cada. Daniela Alves completou o placar.

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Brasil 5 x 0 Estados Unidos

Data: 26 de julho de 2007 Competição: Jogos Pan-Americanos Fase: Final Local: Maracanã, Rio de Janeiro Público pagante: cerca de 72 mil Gols: Marta (2), Cristiane (2) e Daniela Alves

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Maracanã também foi palco de drama olímpico

Nove anos depois do título no Pan-Americano, a Seleção Brasileira voltou ao estádio em uma partida decisiva. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, o Maracanã recebeu a semifinal entre Brasil e Suécia.

Depois de um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, a vaga na final foi decidida nos pênaltis. As suecas venceram por 4 a 3 e avançaram à decisão, enquanto o Brasil ficou fora da disputa pelo ouro.

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Grandes jogos da seleção brasileira feminina no Maraca

Brasil 7 x 0 Canadá - Fase de grupos do Pan-americano 2007

Brasil 2 x 0 México - Semifinal do Pan-americano 2007

Brasil 5 x 0 EUA - Final do Pan-Americano 2007