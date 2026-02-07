Nos pênaltis, Palmeiras vence Corinthians e conquista Supercopa Feminina 2026
Tamires desperdiçou a cobrança decisiva e as Palestrinas ficaram com o título
Em jogo movimentado na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o Corinthians nos pênaltis por 5 a 4 na tarde deste sábado (7). Jaqueline abriu o placar para o Timão e Bia Zaneratto, a Imperatriz, balançou as redes para as Palestrinas.
Com o resultado, as Palestrinas faturaram R$ 1 milhão de premiação. Já as Brabas levaram R$ 600 mil para casa por ter sido vice-campeão.
Como foi a vitória do Palmeiras
O primeiro tempo do Derby decisivo da Supercopa Feminina teve gols, chances claras e uma longa paralisação. A bola rolou sob chuva forte na Arena Barueri, e o Corinthians começou melhor, abrindo o placar logo aos 5 minutos.
Jaqueline recebeu pela direita, partiu para cima da marcação, pedalou e soltou um chute forte. Kathe Tapia ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol que colocou o Timão em vantagem.
Mesmo atrás no placar, o Palmeiras tentou responder rápido. Andressinha arriscou de fora da área, sem sucesso, enquanto o Corinthians seguiu apostando em jogadas rápidas pelos lados, especialmente com Jaqueline e Belén Aquino.
Aos 16 minutos, a goleira Lelê, do Corinthians, levou uma joelhada na cabeça em dividida com Bia Zaneratto e precisou ser substituída por Nicole, seguindo o protocolo de concussão. A paralisação foi longa.
Com a bola em jogo, o Corinthians seguiu perigoso. Gabi Zanotti acertou a trave em cobrança de falta aos 27 minutos, quase ampliando o marcador. O Palmeiras, por sua vez, passou a crescer na partida, explorando bolas paradas e cruzamentos. Andressinha levou perigo em cobrança de falta defendida por Nicole, e Rhay Coutinho desperdiçou grande chance ao finalizar para fora, cara a cara com a goleira.
A pressão palmeirense foi recompensada aos 39 minutos. Andressinha lançou com precisão para a área, e Bia Zaneratto subiu bem para cabecear no chão e deixar tudo igual, marcando seu primeiro gol no retorno ao clube e incendiando a final. O Corinthians ainda respondeu com Belén Aquino arriscando de longe, enquanto Jaqueline teve chute bloqueado pela zaga alviverde.
Nos minutos finais, já nos acréscimos — que chegaram a 11 minutos —, o Timão voltou a assustar. Letícia Teles finalizou por cima após escanteio, e, na melhor chance corinthiana, Jaqueline apareceu livre na entrada da área, mas parou em uma grande defesa de Kathe Tapia, que espalmou para escanteio.
Com jogo pegado e chances desperdiçadas para os dois lados, o segundo tempo foi acirrado, mas terminou em 1 a 1, levando a decisão para as penalidades.
PÊNALTIS
- Palmeiras: Bia Zaneratto (converteu), Poliana (converteu), Duda Santos (converteu), Gláucia (errou), Brena (errou), Pati Maldaner (converteu) e Tainá Maranhão (converteu)
- Corinthians: Gabi Zanotti (errou), Vic Albuquerque (converteu), Thaís Ferreira (converteu), Letícia Monteiro (converteu), Jhonson (errou), Gisela Robledo (converteu) e Tamires (errou)
FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS 1 ( 5 X 4 ) 1 CORINTHIANS
- Final da Supercopa Feminina
- Data: sábado, 7 de fevereiro
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
- Gols: Jaqueline (5' 1T), Bia Zaneratto (39' 1T)
- Público: 2.576 torcedores
- Renda: R$ 42.920
PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Ingryd (Duda Santos), Andressinha (Diany) e Brena; Bia Zaneratto, Gláucia e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.
CORINTHIANS: Lelê (Nicole); Gi Fernandes (Érika), Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires; Ana Vitória (Letícia Monteiro); Duda Sampaio, Andressa Alves (Vic Albuquerque) e Gabi Zanotti; Belén Aquino (Gisela Robledo) e Jaqueline (Jhonson). Técnico: Lucas Piccinato.
