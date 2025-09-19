menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

CBF divulga datas das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Duelos acontecem nos dias 24 e 25 de setembro

Confrontos definidos para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraConfrontos definidos para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
20:01
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois do sorteio realizado nesta sexta-feira (19), a CBF divulgou as datas e horários dos confrontos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Os jogos serão realizados nos dias 24 e 25 de setembro, quarta e quinta-feira.

continua após a publicidade

Relacionadas

A decisão da vaga nas semifinais será disputada em partida única, cujo mando de campo foi definido em sorteio. Os duelos da próxima fase também serão feitos dessa maneira e estão previstos para o dia 5 de novembro. A final está marcada para o dia 19/11.

O longo intervalo entre as etapas da competição se justifica pela Libertadores Feminina, que acontecerá entre os dias 2 e 18 de outubro, e da Data Fifa, que vem em sequência. No dia 25 de outubro, a Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra em um amistoso entre campeãs.

continua após a publicidade

➡️ ANÁLISE: Os mandantes terão a mesma vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina?
➡️ Copa do Brasil Feminina terá desafio de vídeo a partir das quartas; entenda como funciona

Confira as datas das quartas da Copa do Brasil Feminina

O primeiro confronto das quartas de final será entre Bragantino e Bahia, no dia 24 (quarta-feira), às 15h30. O jogo, de mando paulista, será no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança, e terá transmissão do Sportv. No mesmo dia, às 18h, o São Paulo recebe o Corinthians no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. O clássico será transmisitido no Sportv.

continua após a publicidade

No dia seguinte, o Palmeiras entra em campo contra o Sport às 18h, na Arena Barueri, com transmissão também do Sportv. Por fim, o Internacional encara a Ferroviária às 20h, no Francisco Novelletto, em Porto Alegre, com transmissão do canal NSports

➡️ Campeão da Copa do Brasil masculina pode faturar até 73 vezes mais que o feminino

Quarta-feira, 24 de setembro

  • 15h30: Red Bull Bragantino x Bahia - onde assistir: Sportv
  • 18h: São Paulo x Corinthians - onde assistir: Sportv

Quinta-feira, 25 de setembro

  • 18h: Palmeiras x Sport - onde assistir: Sportv
  • 20h: Internacional x Ferroviária - onde assistir: N Sports

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
Sorteio da Copa do Brasil Feminina (Divulgação/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias