CBF divulga datas das quartas de final da Copa do Brasil Feminina
Duelos acontecem nos dias 24 e 25 de setembro
Depois do sorteio realizado nesta sexta-feira (19), a CBF divulgou as datas e horários dos confrontos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Os jogos serão realizados nos dias 24 e 25 de setembro, quarta e quinta-feira.
A decisão da vaga nas semifinais será disputada em partida única, cujo mando de campo foi definido em sorteio. Os duelos da próxima fase também serão feitos dessa maneira e estão previstos para o dia 5 de novembro. A final está marcada para o dia 19/11.
O longo intervalo entre as etapas da competição se justifica pela Libertadores Feminina, que acontecerá entre os dias 2 e 18 de outubro, e da Data Fifa, que vem em sequência. No dia 25 de outubro, a Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra em um amistoso entre campeãs.
➡️ ANÁLISE: Os mandantes terão a mesma vantagem nas quartas da Copa do Brasil Feminina?
➡️ Copa do Brasil Feminina terá desafio de vídeo a partir das quartas; entenda como funciona
Confira as datas das quartas da Copa do Brasil Feminina
O primeiro confronto das quartas de final será entre Bragantino e Bahia, no dia 24 (quarta-feira), às 15h30. O jogo, de mando paulista, será no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança, e terá transmissão do Sportv. No mesmo dia, às 18h, o São Paulo recebe o Corinthians no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. O clássico será transmisitido no Sportv.
No dia seguinte, o Palmeiras entra em campo contra o Sport às 18h, na Arena Barueri, com transmissão também do Sportv. Por fim, o Internacional encara a Ferroviária às 20h, no Francisco Novelletto, em Porto Alegre, com transmissão do canal NSports
➡️ Campeão da Copa do Brasil masculina pode faturar até 73 vezes mais que o feminino
Quarta-feira, 24 de setembro
- 15h30: Red Bull Bragantino x Bahia - onde assistir: Sportv
- 18h: São Paulo x Corinthians - onde assistir: Sportv
Quinta-feira, 25 de setembro
- 18h: Palmeiras x Sport - onde assistir: Sportv
- 20h: Internacional x Ferroviária - onde assistir: N Sports
