Santos oficializa oito renovações para time feminino; veja lista

O Santos avançou no planejamento do futebol feminino para as próximas temporadas e oficializou uma série de renovações no elenco das Sereias da Vila. A movimentação envolve atletas experientes, jovens formadas no clube e jogadoras que tiveram papel relevante ao longo de 2025, desta vez de olho na disputa da Série A1 do Brasileirão Feminino.

A atacante Cury ainda não assinou a extensão contratual, mas deve renovar. O técnico Caio Couto também permanecerá no Peixe.

Quem já renovou com o Santos

Titular da lateral direita na reta final da temporada, Evellyn Marques, de 28 anos, renovou por mais um ano e agora tem vínculo até 31 de dezembro de 2026. A carioca participou de 24 dos 31 jogos disputados pela equipe em 2025 e encerrou o ano como opção consolidada no setor.

Outra renovação confirmada é a da meio-campista Rafa Andrade, também de 28 anos. Presença frequente no time ao longo da temporada, a jogadora estendeu seu contrato até o fim de 2026 e seguirá no elenco para o próximo ano.

Entre as atletas mais jovens, o clube assinou o primeiro contrato profissional da zagueira Sara, de 18 anos, com vínculo até 2028. A defensora, que integra as categorias de base, também disputa a Copinha Feminina e passa a fazer parte oficialmente do elenco profissional.

No setor ofensivo, a atacante Laryh teve seu contrato renovado por mais uma temporada. Uma das referências do time ao longo do processo de reconstrução das Sereias da Vila, a jogadora segue como peça importante do elenco e soma 66 gols na história do Brasileirão Feminino.

Outra renovação no ataque foi a de Carol Baiana, que permanece no clube até 2026. A atacante esteve entre as artilheiras do elenco em 2025 e marcou gols decisivos ao longo da campanha.

O Santos também garantiu a permanência da lateral-direita Barbara Cuzzuol, de 21 anos, que renovou até o fim de 2027. Formada nas categorias de base do clube, a jogadora faz parte do grupo campeão do Brasileirão Feminino A2.

Além das renovações já oficializadas, o clube prorrogou os contratos de Larissa Vasconcelos e Samara, ambos válidos até 31 de dezembro de 2027.

Evellyn Marques – contrato renovado até 31 de dezembro de 2026 Rafa Andrade – contrato renovado até 31 de dezembro de 2026 Sara – primeiro contrato profissional até 31 de dezembro de 2028 Laryh – contrato renovado até 31 de dezembro de 2026 Carol Baiana – contrato renovado até 31 de dezembro de 2026 Barbara Cuzzuol – contrato renovado até 31 de dezembro de 2027 Larissa Vasconcelos – contrato prorrogado até 31 de dezembro de 2027 Samara – contrato prorrogado até 31 de dezembro de 2027