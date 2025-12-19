Uma mudança de posicionamento foi um dos pontos de virada da temporada da meia Brena no Palmeiras. Em 2025, a jogadora ganhou novas funções em campo, assumiu mais responsabilidades no jogo e colheu os frutos de um ano de regularidade e impacto ofensivo.

Com 37 jogos disputados, Brena encerrou a temporada com números expressivos: 18 gols e seis assistências. Atuando em uma função mais adiantada e com maior liberdade para pisar na área, a jogadora passou a ser presença constante nas ações decisivas.

— No início, com a chegada da Camilla (Orlando) e a proposta de me utilizar um pouco mais à frente, e eu não estava muito confortável de início, achei que ficaria jogando de costas, algo que não me agrada muito. Mas as coisas foram fluindo, fui me adaptando à posição e, no fim, deu certo e talvez tenha sido a melhor temporada da minha carreira — diz ela, em entrevista ao Lance!.

O reconhecimento individual, no entanto, é tratado com naturalidade pela atleta, que faz questão de dividir os méritos. Para ela, a consistência apresentada ao longo do ano é reflexo direto de um contexto coletivo sólido.

— Acho que os prêmios individuais acabam coroando um trabalho coletivo. O futebol é coletivo, mas, quando o time vai bem, naturalmente o individual aparece, e acredito que foi isso que aconteceu comigo. Nosso time é muito forte coletivamente, e a cada jogo surgia um destaque diferente. Isso é positivo, mas sempre fica em segundo plano, porque o nosso maior objetivo é conquistar títulos e fazer o melhor pelo Palmeiras — avalia a meia.

Meia quer seguir evoluindo no Palmeiras

Mesmo com os bons números, Brena mantém um discurso de evolução contínua. A jogadora destaca a necessidade de seguir aprimorando aspectos técnicos e táticos, como leitura das jogadas, decisões em espaços curtos e qualidade na saída de bola, além de manter o alto nível físico.

A avaliação interna é de que a mudança de posição abriu novas possibilidades, mas também elevou o nível de exigência para a próxima temporada.

— Espero que 2026 seja um ano ainda mais vitorioso, de muito trabalho, entrega e títulos — projeta.

A fase recolocou o nome da atleta no radar da Seleção Brasileira, que voltou a ser convocada por Arthur Elias. Para ela, trata-se de um ano especial em diferentes aspectos.

— Eu sabia que 2025 seria um ano especial por ser o ano do meu casamento, mas não imaginava que seria muito melhor do que sonhei. A gente faz planos, cria sonhos e metas, mas Deus vai lá e faz muito mais do que imaginamos. Foi um ano mágico para mim, pessoal, individual e coletivamente. Enfim, em todas as áreas da minha vida, as coisas aconteceram da melhor maneira possível. Estou muito feliz, e encerrar o ano com mais um título (Paulistão Feminino) torna tudo ainda mais especial — finaliza.