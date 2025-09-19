A lateral Isabela Chagas, vice-campeã brasileira com o Cruzeiro, foi anunciada pelo PSG na noite desta sexta-feira (19). Pela negociação, o time de Paris pagou cerca de 350 mil euros (cerca de 2,1 milhões de reais na cotação) e acertou o vínculo até junho de 2028.

A jogadora chegou ao Cabuloso sem custos, gerando uma receita importante para o clube nesta temporada, que se soma à premiação do Brasileirão Feminino. Isabela tinha contrato até o fim de 2026 com o time mineiro.

Ela viaja para Paris nos próximos dias para se juntar ao elenco na preparação para o Campeonato Francês e a Champions League Feminina. O primeiro compromisso pela competição européia será em 7 ou 8 de outubro, contra o Bayern de Munique.

— Estou muito orgulhosa de assinar com um clube de prestígio como o PSG. É um novo passo na minha carreira e estou muito entusiasmada. Não posso esperar para conhecer minhas companheiras, aprender um novo idioma e dar tudo de mim pelo time e pelos torcedores — disse ao PSG.

Carreira de Isabela

Natural de Resende, no Rio de Janeiro, a jogadora começou sua carreira no São José, de São Paulo. Depois passou por Chapecoense e Internacional, onde se destacou e foi contratada pelo Corinthians em 2023, onde conquistou o bicampeonato da Libertadores e do Brasileirão Feminino. Em 2025, assinou com o Cruzeiro e foi titular na campanha que levou o clube à final e garantiu uma vaga na competição continental em 2026.

Futebol feminino no PSG, novo time de Isabela

O Paris Saint-Germain disputa a primeira divisão do futebol francês e é o atual vice-campeão nacional, após ser derrotado pelo Lyon por 3 a 0 na final realizada em maio. A equipe é comandada pelo técnico brasileiro Paulo César Parente, ex-Santos.

Entre as principais conquistas do time feminino estão o título da Division 1 Feminine na temporada 2020/21 e quatro taças da Copa da França (2009/10, 2017/18, 2021/22 e 2023/24). O PSG também acumula duas finais de Champions League Feminina em sua história, mas em ambas oportunidades terminou com o vice-campeonato.

