imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

PSG anuncia lateral ex-Cruzeiro; confira o valor

Jogadora assinou por três anos com o clube francês

Isabela, ex-Cruzeiro, é anunciada no PSG (Foto: Reprodução/PSG)
imagem cameraIsabela, ex-Cruzeiro, é anunciada no PSG (Foto: Reprodução/PSG)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
19:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

A lateral Isabela Chagas, vice-campeã brasileira com o Cruzeiro, foi anunciada pelo PSG na noite desta sexta-feira (19). Pela negociação, o time de Paris pagou cerca de 350 mil euros (cerca de 2,1 milhões de reais na cotação) e acertou o vínculo até junho de 2028.

A jogadora chegou ao Cabuloso sem custos, gerando uma receita importante para o clube nesta temporada, que se soma à premiação do Brasileirão Feminino. Isabela tinha contrato até o fim de 2026 com o time mineiro.

Ela viaja para Paris nos próximos dias para se juntar ao elenco na preparação para o Campeonato Francês e a Champions League Feminina. O primeiro compromisso pela competição européia será em 7 ou 8 de outubro, contra o Bayern de Munique.

— Estou muito orgulhosa de assinar com um clube de prestígio como o PSG. É um novo passo na minha carreira e estou muito entusiasmada. Não posso esperar para conhecer minhas companheiras, aprender um novo idioma e dar tudo de mim pelo time e pelos torcedores — disse ao PSG.

Carreira de Isabela

Natural de Resende, no Rio de Janeiro, a jogadora começou sua carreira no São José, de São Paulo. Depois passou por Chapecoense e Internacional, onde se destacou e foi contratada pelo Corinthians em 2023, onde conquistou o bicampeonato da Libertadores e do Brasileirão Feminino. Em 2025, assinou com o Cruzeiro e foi titular na campanha que levou o clube à final e garantiu uma vaga na competição continental em 2026.

Futebol feminino no PSG, novo time de Isabela

O Paris Saint-Germain disputa a primeira divisão do futebol francês e é o atual vice-campeão nacional, após ser derrotado pelo Lyon por 3 a 0 na final realizada em maio. A equipe é comandada pelo técnico brasileiro Paulo César Parente, ex-Santos.

Entre as principais conquistas do time feminino estão o título da Division 1 Feminine na temporada 2020/21 e quatro taças da Copa da França (2009/10, 2017/18, 2021/22 e 2023/24). O PSG também acumula duas finais de Champions League Feminina em sua história, mas em ambas oportunidades terminou com o vice-campeonato.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Isabela, agora vendida ao PSG, fez um dos gols do Cruzeiro na final do Brasileirão Feminino
Isabela (à direita), comemora seu gol ao lado de Letícia (Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

