Os ingressos para o amistoso entre Brasil e Inglaterra já estão à venda. O jogo, marcado para 25 de outubro no Etihad Stadium, do Manchester City, tem ingressos entre 15 e 25 libras.

Este será o primeiro encontro entre os times depois da Finalíssima de 2023, em Wembley, quando as inglesas venceram nos pênaltis. Por serem as atuais campeãs da América do Sul e Europa, as equipes voltam a se enfrentar pelo título, mas o confronto ainda não tem data definida.

Como comprar ingressos para Brasil x Inglaterra

O Brasil ficará no setor visitante, que terá capacidade para 3.137 torcedores. O valor dos ingressos variam por categoria e podem custar entre 15 e 25 libras. A venda será feita em três etapas: a primeira colocará 922 ingressos à disposição; a segunda, 681; e a última, 1.534. Será permitida a compra de até oito ingressos por pessoa.

🎟️ Clique aqui para acessar o site de vendas

📅 Confira abaixo as etapas de venda:

1° Etapa : ingressos das categorias 3 e 4 (blocos 13 e 14 – Nível 0) - 922 ingressos totais;

: ingressos das categorias 3 e 4 (blocos 13 e 14 – Nível 0) - 922 ingressos totais; 2° Etapa : ingressos das categorias 2 e 3 (blocos 112, 113 e 114 – Nível 1) - 681 ingressos totais);

: ingressos das categorias 2 e 3 (blocos 112, 113 e 114 – Nível 1) - 681 ingressos totais); 3° Etapa: ingressos da categoria 4 (blocos 313 e 314 – Nível 2) - 1.534 ingressos totais.

💷 Veja os valores de cada categoria:

Categoria 2: £25 para adultos e £12,50 para crianças menores de 16 anos, estudantes e maiores de 65 anos;

para adultos e para crianças menores de 16 anos, estudantes e maiores de 65 anos; Categoria 3: £20 para adultos e £10 para crianças menores de 16 anos, estudantes e maiores de 65 anos;

para adultos e para crianças menores de 16 anos, estudantes e maiores de 65 anos; Categoria 4: £15 para adultos e £5 para crianças menores de 16 anos, estudantes e maiores de 65 anos.

