Palmeiras prepara homenagem para Amanda Gutierres, candidata à Bola de Ouro

O Palmeiras irá homenagear a atacante Amanda Gutierres, candidata ao prêmio Bola de Ouro da revista "France Football", na partida diante do Fortaleza, neste sábado (20), válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao lado da SportingBet, patrocinadora máster, o clube exibirá uma mensagem de incentivo para a jogadora. Além disso, clientes da marca poderão personalizar gratuitamente a camisa alviverde com o número 9 e o nome de Gutierres, na unidade da loja oficial do Palmeiras, localizada na Rua Palestra Itália, 200.

Amanda Gutierres é a única representante fora da Europa e dos Estados Unidos incluída na lista das 30 finalistas da premiação da revista francesa. A atacante estará presente no Allianz Parque para o próximo compromisso da equipe masculina e participará das ativações pré-jogo no gramado.

No Palmeiras desde 2023, a atacante de 24 anos é a maior artilheira da história do clube, com 66 gols em 90 partidas. Principal goleadora do Campeonato Brasileiro Feminino nas últimas três temporadas (2023, 2024 e 2025), ela também foi a artilheira da Copa América de 2025, conquistada pela Seleção Brasileira com vitória sobre a Colômbia na decisão.

O anúncio da vencedora da Bola de Ouro será nesta segunda-feira (22). Além de Gutierres, Marta também foi indicada ao prêmio de melhor jogadora, e Arthur Elias concorre na categoria de melhor técnico.

Amanda Gutierres, jogadora do Palmeiras (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Todos os jogos em que Amanda marcou no Brasileirão Feminino 2025:

2ª rodada: América-MG 1 x 2 Palmeiras ⚽ (67') - segundo gol 3ª rodada: Palmeiras 3 x 3 Grêmio⚽ (93') - gol do empate 5ª rodada: Flamengo 2 x 5 Palmeiras ⚽ (72') - terceiro gol (da virada) 6ª rodada: Palmeiras 3 x 1 Bahia ⚽ (94) - terceiro gol 8ª rodada: Juventude 0 x 4 Palmeiras ⚽⚽⚽ (39', 36', 59') - abriu o placar e ampliou 10ª rodada: Palmeiras 4 x 2 3B ⚽⚽👟 (22', 50') - abriu o placar e desempatou 11ª rodada: Internacional 2 x 2 Palmeiras ⚽(3') - abriu placar 13ª rodada: Real Brasília 0 x 2 Palmeiras ⚽⚽(43', 78') 14ª rodada: Palmeiras 4 x 2 Fluminense ⚽ (59') ampliou 15ª rodada: Sport 1 x 5 Palmeiras ⚽⚽(16', 64') abriu e ampliou Quartas de final (Volta): Palmeiras 3 x 0 Flamengo ⚽(72') Semifinal (volta): Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras ⚽

