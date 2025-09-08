menu hamburguer
Futebol Feminino

Conmebol divulga tabela da Libertadores Feminina 2025

Corinthians, Ferroviária e São Paulo conhecem adversários

Argentina recebe a Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
imagem cameraArgentina recebe a Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/09/2025
12:25
  • Matéria
  Matéria

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (8), a tabela da Libertadores Feminina 2025. Nesta edição, o Brasil terá três representantes: Corinthians, São Paulo e Ferroviária.

O torneio será disputada na Argentina, entre os dias 2 e 18 de outubro, com jogos em Buenos Aires, nos estádios dos clubes Banfield e Morón. Confira abaixo todas as partidas da fase de grupos e da segunda fase.

➡️ Conmebol define grupos da Libertadores Feminina 2025

Fase de grupos

2 de outubro (quarta-feira)

  1. 16h00 – Corinthians (BRA) x Representante do Equador
  2. 20h00 – Always Ready (BOL) x Representante da Colômbia 2
  3. 16h00 – Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER)
  4. 20h00 – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA)

3 de outubro (quinta-feira)

  1. 20h00 – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG)
  2. 16h00 – Colo-Colo (CHI) x Olimpia (PAR)
  3. 20h00 – Nacional (URU) x Universidad de Chile (CHI)
  4. 16h00 – Representante da Colômbia 1 x Libertad (PAR)

5 de outubro (sábado)

  1. 16h00 – Boca Juniors (ARG) x Adiffem (VEN)
  2. 20h00 – Alianza Lima (PER) x Ferroviária (BRA)
  3. 16h00 – Corinthians (BRA) x Always Ready (BOL)
  4. 20h00 – Representante do Equador x Representante da Colômbia 2

➡️ Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores Feminina 2026; veja detalhes

6 de outubro (domingo)

  1. 16h00 – Representante da Colômbia 1 x Nacional (URU)
  2. 20h00 – Libertad (PAR) x Universidad de Chile (CHI)
  3. 16h00 – São Paulo (BRA) x Colo-Colo (CHI)
  4. 20h00 – San Lorenzo (ARG) x Olimpia (PAR)

8 de outubro (terça-feira)

  1. 20h00 – Representante da Colômbia 2 x Corinthians (BRA)
  2. 16h00 – Representante do Equador x Always Ready (BOL)
  3. 20h00 – Ferroviária (BRA) x Boca Juniors (ARG)
  4. 16h00 – Alianza Lima (PER) x Adiffem (VEN)

9 de outubro (quarta-feira)

  1. 20h00 – Olimpia (PAR) x São Paulo (BRA)
  2. 16h00 – Universidad de Chile (CHI) x Representante da Colômbia 1
  3. 20h00 – San Lorenzo (ARG) x Colo-Colo (CHI)
  4. 16h00 – Libertad (PAR) x Nacional (URU)

Fase final da Libertadores

Quartas de final

  • 11 de outubro: 1A x 2B
  • 12 de outubro: 1B x 2A
  • 12 de outubro: 1C x 2D
  • 12 de outubro: 1D x 2C

Semifinais

  • 14 de outubro: vencedor Jogo 25 x vencedor Jogo 26
  • 15 de outubro: vencedor Jogo 27 x vencedor Jogo 28

Disputa do 3º lugar

  • 18 de outubro: perdedor Jogo 29 x perdedor Jogo 30

Final

  • 18 de outubro: vencedor Jogo 29 x vencedor Jogo 30
Taça da Libertadores Feminina, conquistada pelo Corinthians em 2024 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
