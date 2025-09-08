Conmebol divulga tabela da Libertadores Feminina 2025
Corinthians, Ferroviária e São Paulo conhecem adversários
A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (8), a tabela da Libertadores Feminina 2025. Nesta edição, o Brasil terá três representantes: Corinthians, São Paulo e Ferroviária.
O torneio será disputada na Argentina, entre os dias 2 e 18 de outubro, com jogos em Buenos Aires, nos estádios dos clubes Banfield e Morón. Confira abaixo todas as partidas da fase de grupos e da segunda fase.
➡️ Conmebol define grupos da Libertadores Feminina 2025
Fase de grupos
2 de outubro (quarta-feira)
- 16h00 – Corinthians (BRA) x Representante do Equador
- 20h00 – Always Ready (BOL) x Representante da Colômbia 2
- 16h00 – Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER)
- 20h00 – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA)
3 de outubro (quinta-feira)
- 20h00 – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG)
- 16h00 – Colo-Colo (CHI) x Olimpia (PAR)
- 20h00 – Nacional (URU) x Universidad de Chile (CHI)
- 16h00 – Representante da Colômbia 1 x Libertad (PAR)
5 de outubro (sábado)
- 16h00 – Boca Juniors (ARG) x Adiffem (VEN)
- 20h00 – Alianza Lima (PER) x Ferroviária (BRA)
- 16h00 – Corinthians (BRA) x Always Ready (BOL)
- 20h00 – Representante do Equador x Representante da Colômbia 2
➡️ Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores Feminina 2026; veja detalhes
6 de outubro (domingo)
- 16h00 – Representante da Colômbia 1 x Nacional (URU)
- 20h00 – Libertad (PAR) x Universidad de Chile (CHI)
- 16h00 – São Paulo (BRA) x Colo-Colo (CHI)
- 20h00 – San Lorenzo (ARG) x Olimpia (PAR)
8 de outubro (terça-feira)
- 20h00 – Representante da Colômbia 2 x Corinthians (BRA)
- 16h00 – Representante do Equador x Always Ready (BOL)
- 20h00 – Ferroviária (BRA) x Boca Juniors (ARG)
- 16h00 – Alianza Lima (PER) x Adiffem (VEN)
9 de outubro (quarta-feira)
- 20h00 – Olimpia (PAR) x São Paulo (BRA)
- 16h00 – Universidad de Chile (CHI) x Representante da Colômbia 1
- 20h00 – San Lorenzo (ARG) x Colo-Colo (CHI)
- 16h00 – Libertad (PAR) x Nacional (URU)
Fase final da Libertadores
Quartas de final
- 11 de outubro: 1A x 2B
- 12 de outubro: 1B x 2A
- 12 de outubro: 1C x 2D
- 12 de outubro: 1D x 2C
Semifinais
- 14 de outubro: vencedor Jogo 25 x vencedor Jogo 26
- 15 de outubro: vencedor Jogo 27 x vencedor Jogo 28
Disputa do 3º lugar
- 18 de outubro: perdedor Jogo 29 x perdedor Jogo 30
Final
- 18 de outubro: vencedor Jogo 29 x vencedor Jogo 30
