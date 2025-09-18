menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Copa do Brasil Feminina terá desafio de vídeo a partir das quartas; entenda como funciona

Novidade é uma alternativa para jogos sem VAR

Arbitragem de Cruzeiro e Corinthians foi alvo de críticas pelas jogadoras na final do Brasileirão Feminino (Foto: Alê Torres/Staff Images Woman/CBF)
imagem cameraArbitragem de Cruzeiro e Corinthians foi alvo de críticas pelas jogadoras na final do Brasileirão Feminino (Foto: Alê Torres/Staff Images Woman/CBF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 18/09/2025
12:36
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta quinta-feira (18) uma novidade que promete agitar as competições nacionais: a opção do desafio de vídeo. O recurso será testado nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina e nas semifinais da Copa Paulista de Futebol masculino.

continua após a publicidade

Relacionadas

A iniciativa foi adotada após convite da Fifa à CBF para testar o Football Video Support (FVS), sistema que permite às equipes pedirem a revisão de lances durante as partidas. A Copa do Brasil Feminina terá confrontos das quartas definidos por sorteio, nesta sexta-feira (19), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como vai funcionar

O recurso prevê que os clubes poderão solicitar a revisão de lances de seu interesse durante as partidas. A tecnologia funciona como uma alternativa para quando a competição não contar com o VAR tradicional, garantindo mais justiça nos momentos decisivos do jogo.

continua após a publicidade

O técnico de cada equipe será o responsável por acionar o recurso, sinalizando com um giro do dedo indicador e entregando um cartão de desafio ao quarto árbitro. Cada treinador terá direito a dois desafios por partida.

➡️ Gigantes europeus decidem vagas na fase de liga da Champions Feminina; veja os confrontos

Se a revisão alterar a decisão do árbitro em favor do time, o desafio não é consumido. Caso a decisão original seja mantida, o técnico perde um dos desafios. Os jogadores podem pedir ao treinador para solicitar a revisão, mas apenas o comandante da equipe pode oficialmente acionar o procedimento.

continua após a publicidade
Árbitros e assistentes realizaram trabalhos físicos e teóricos (Foto: Reinan Teixeira / Agência Rizoma)
Árbitros e assistentes realizaram trabalhos físicos e teóricos (Foto: Reinan Teixeira / Agência Rizoma)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias