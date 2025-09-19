Os confrontos e mandos de campo da Copa do Brasil Feminina foram definidos nesta sexta-feira (19), em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Nas oitavas de final, disputadas em jogo único, os mandantes tiveram 100% de aproveitamento e avançaram na competição.

Com cinco confrontos acontecendo em São Paulo, um no Rio Grande do Sul, um na Bahia e um em Pernambuco, as oitavas tiveram mais diversidade de regiões e grandes deslocamentos para alguns visitantes. Nas quartas, três jogos serão em solo paulista e outro em solo gaúcho.

Uma vez que os públicos dos jogos foram baixos, pode-se eliminar a pressão da torcida como fator de influência nos resultados. Desta forma, restam três elementos a serem considerados: qualidade do elenco, desgaste por deslocamento e familiaridade com o campo do jogo. O Lance! analisa.

Qual foi a vantagem dos mandantes?

Assim como nas quartas de final, os mandos de campo das oitavas foram sorteados. Dos oitos jogos, todos foram decididos no tempo regulamentar com vitória do time da casa. Normalmente, a torcida é um fator chave que explica essas vantagem, mas não foi o caso da Copa do Brasil Feminina, uma vez que os públicos foram baixos.

Dos três pontos destacados (qualidade, distância e campo), é preciso ter em mente que eles não têm o mesmo peso em todo jogo. O time que teve maior deslocamento nas quartas foi o Realidade Jovem, que percorreu cerca de 2100km para enfrentar o Sport em Recife. Embora tenham sido rebaixadas da A1, as Leoas possuem um elenco melhor que seu adversário, que caiu na fase de grupos da A3.

O segundo maior deslocamento foi do Atlético Piauiense, que viajou pouco mais de dois mil quilômetros para Bragança. No entanto, o confronto colocou o campeão da A3 contra um dos oito melhores da A1, com amplo favoritismo paulista, ainda que jogasse no Piauí.

Os times do Rio de Janeiro viajaram menos e tiveram adversários parelhos. O Flamengo visitou o São Paulo e o Fluminense o Internacional. Nesse cenário, os outros pontos podem ter tido maior influência no resultado. Fosse ao contrário, não surpreenderia uma vitória dos cariocas.

Nos demais confrontos, entre Corinthians e Juventude, Palmeiras e América-MG, Ferroviária e Vitória, e Bahia e Atlético-MG, venceram os times mandantes, que também eram superiores, ainda que alguns jogos tenham apresentado momentos de equilíbrio. Com o mando invertido, provavelmente teriam avançado da mesma forma.

Então o que esperar das quartas de final?

Evidente que o Corinthians entra como favorito a todo título que disputa, mas a superioridade alvinegra diminui a cada ano por conta do crescimentos dos demais times. Com os jogos cada vez mais equilibrados e um clássico com o São Paulo pela frente, a classificação para a semifinal da Copa do Brasil Feminina fica aberta. Lembrando que o Tricolor eliminou o rival nos pênaltis na Supercopa do Brasil, no início deste ano.

O duelo que tende a ser tão equilibrado quanto esse é Bahia e Bragantino, com mando do time paulista. Ambos vêm de boa temporada no Campeonato Brasileiro e nos estaduais, têm projetos estruturados e boas peças para colocar em campo.

Outro visitante é a Ferroviária, que vai a Porto Alegre encarar o Internacional, que se reergue na temporada após uma campanha de recuperação no Brasileirão Feminino. Com isso, as Guerreiras Grenás são favoritas para avançar, mas as Gurias Coloradas vão vender caro a classificação.

Por fim, o Palmeiras, que recebe o Sport pela vaga nas semis. Nesse duelo, o mandante é amplo favorito — não por jogar em casa, mas pela qualidade do elenco. O semifinalista do Brasileirão, que conta com a artilheira do campeonato e camisa 9 da Seleção, enfrentará o time pernambucano, rebaixado com apenas três pontos para a segunda divisão.

Relembre os resultados e veja os duelos definidos:

Oitavas de final:

Corinthians 3 x 0 Juventude

RB Bragantino 1 x 0 Clube Atlético Piauiense

São Paulo 1 x 0 Flamengo

Palmeiras 3 x 0 América-MG

Sport 3 x 1 Realidade Jovem

Bahia 1 x 0 Atlético-MG

Ferroviária 3 x 0 Vitória

Internacional 2 x 0 Fluminense

Quartas de final:

São Paulo x Corinthians

RB Bragantino x Bahia

Internacional x Ferroviária

Palmeiras x Sport