A CBF realizou na manhã desta sexta-feira o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil Feminina, que terá como principal destaque o clássico paulista entre São Paulo e Corinthians. As Brabas são as atuais campeãs do torneio que retomou neste ano.

O primeiro sorteio foi dos mandantes de cada grupo. Palmeiras, Internacional, RB Bragantino e São Paulo farão os jogos em casa. Na sequência, a CBF definiu os confrontos.

Assim como as demais, esta próxima fase também será de jogos únicos. Caso haja empate no tempo regulamentar, o vencedor será definido nos pênaltis, não havendo prorrogação.

Veja como ficou o sorteio

São Paulo x Corinthians

RB Bragantino x Bahia

Internacional x Ferroviária

Palmeiras x Sport

Confrontos definidos da Copa do Brasil Feminina (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Relembre os confrontos das oitavas de final

Corinthians 3 x 0 Juventude

RB Bragantino 1 x 0 Clube Atlético Piauiense

São Paulo 1 x 0 Flamengo

Palmeiras 3 x 0 América-MG

Sport 3 x 1 Realidade Jovem

Bahia 1 x 0 Atlético-MG

Ferroviária 3 x 0 Vitória

Internacional 2 x 0 Fluminense

Novidade para as quartas de final

A CBF anunciou que terá a opção do desafio de vídeo. O recurso será testado nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina e nas semifinais da Copa Paulista de Futebol masculino.

A iniciativa foi adotada após convite da Fifa à CBF para testar o Football Video Support (FVS), sistema que permite às equipes pedirem a revisão de lances durante as partidas. A Copa do Brasil Feminina terá confrontos das quartas definidos por sorteio, nesta sexta-feira (19), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Entenda como vai funcionar

O recurso prevê que os clubes poderão solicitar a revisão de lances de seu interesse durante as partidas. A tecnologia funciona como uma alternativa para quando a competição não contar com o VAR tradicional, garantindo mais justiça nos momentos decisivos do jogo.

O técnico de cada equipe será o responsável por acionar o recurso, sinalizando com um giro do dedo indicador e entregando um cartão de desafio ao quarto árbitro. Cada treinador terá direito a dois desafios por partida.

Se a revisão alterar a decisão do árbitro em favor do time, o desafio não é consumido. Caso a decisão original seja mantida, o técnico perde um dos desafios. Os jogadores podem pedir ao treinador para solicitar a revisão, mas apenas o comandante da equipe pode oficialmente acionar o procedimento.