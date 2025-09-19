Com direito a clássico, veja como ficou o sorteio das quartas da Copa do Brasil Feminina
Equipes mandantes das oitavas de final garantiram a classificação
- Matéria
- Mais Notícias
A CBF realizou na manhã desta sexta-feira o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil Feminina, que terá como principal destaque o clássico paulista entre São Paulo e Corinthians. As Brabas são as atuais campeãs do torneio que retomou neste ano.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Com Real Madrid, Barcelona e Arsenal, veja como ficou o sorteio da Champions League Feminina
Futebol Feminino19/09/2025
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (19/09/2025)
Onde Assistir19/09/2025
- Futebol Feminino
Orlando Pride x NC Courage feminino: onde assistir e escalações
Futebol Feminino18/09/2025
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O primeiro sorteio foi dos mandantes de cada grupo. Palmeiras, Internacional, RB Bragantino e São Paulo farão os jogos em casa. Na sequência, a CBF definiu os confrontos.
Assim como as demais, esta próxima fase também será de jogos únicos. Caso haja empate no tempo regulamentar, o vencedor será definido nos pênaltis, não havendo prorrogação.
Veja como ficou o sorteio
- São Paulo x Corinthians
- RB Bragantino x Bahia
- Internacional x Ferroviária
- Palmeiras x Sport
Relembre os confrontos das oitavas de final
Corinthians 3 x 0 Juventude
RB Bragantino 1 x 0 Clube Atlético Piauiense
São Paulo 1 x 0 Flamengo
Palmeiras 3 x 0 América-MG
Sport 3 x 1 Realidade Jovem
Bahia 1 x 0 Atlético-MG
Ferroviária 3 x 0 Vitória
Internacional 2 x 0 Fluminense
Novidade para as quartas de final
A CBF anunciou que terá a opção do desafio de vídeo. O recurso será testado nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina e nas semifinais da Copa Paulista de Futebol masculino.
A iniciativa foi adotada após convite da Fifa à CBF para testar o Football Video Support (FVS), sistema que permite às equipes pedirem a revisão de lances durante as partidas. A Copa do Brasil Feminina terá confrontos das quartas definidos por sorteio, nesta sexta-feira (19), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
Entenda como vai funcionar
O recurso prevê que os clubes poderão solicitar a revisão de lances de seu interesse durante as partidas. A tecnologia funciona como uma alternativa para quando a competição não contar com o VAR tradicional, garantindo mais justiça nos momentos decisivos do jogo.
O técnico de cada equipe será o responsável por acionar o recurso, sinalizando com um giro do dedo indicador e entregando um cartão de desafio ao quarto árbitro. Cada treinador terá direito a dois desafios por partida.
Se a revisão alterar a decisão do árbitro em favor do time, o desafio não é consumido. Caso a decisão original seja mantida, o técnico perde um dos desafios. Os jogadores podem pedir ao treinador para solicitar a revisão, mas apenas o comandante da equipe pode oficialmente acionar o procedimento.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias