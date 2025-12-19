Formada nas categorias de base do Internacional, a zagueira Isa Haas está próxima de se transferir para o América do México, em negociação avaliada em US$ 600 mil (aproximadamente R$ 3,3 milhões). Apesar de deixar o Cruzeiro, clube ao qual pertence atualmente, a operação também trará retorno financeiro ao Inter por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA.

Pela regra, os clubes responsáveis pela formação da atleta entre os 12 e os 23 anos têm direito a uma porcentagem do valor da venda. No caso de Isa Haas, o Internacional deve receber cerca de 3% do total da transferência, o que representa aproximadamente R$ 100 mil.

— É gratificante ver que o trabalho de todos vem gerando ganhos para o Inter em várias frentes, da parte esportiva à financeira. Nossa missão é a formação integral das atletas e, ao mesmo tempo, ter equipes competitivas da categoria de base até o profissional. Sabemos que é um trabalho a longo prazo e que, aos poucos, a instituição colherá cada vez mais frutos. E esse comprometimento traz benefícios não só para o Inter, mas também para a modalidade como um todo — destaca Luiza Parreiras, gerente de futebol feminino do Internacional.

Eleita melhor zagueira da temporada, Isa iniciou sua trajetória no Sub-17 do Inter, onde conquistou o Sul-Americano da categoria e o Campeonato Brasileiro Sub-18. Ela teve uma breve passagem pelo Sevilla, da Espanha, em 2019.

Em 2025, já defendendo o Cruzeiro, a defensora disputou 26 partidas, sendo titular em 24, e manteve regularidade ao longo de toda a temporada. O bom desempenho também a levou à Seleção Brasileira, campeã da Copa América em agosto.

A negociação pode se tornar a maior venda da história do Cruzeiro no futebol feminino e a segunda mais alta já registrada no Brasil, atrás apenas da transferência de Amanda Gutierres, do Palmeiras para o Boston Legacy, dos Estados Unidos. A expectativa é que Isa Haas se apresente ao América do México no início de janeiro de 2026.