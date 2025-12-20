Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (20/12/2025)
Veja os jogos televisionados deste sábado (20)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (20), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os dos campeonatos nacionais: Premier League, La Liga, Bundesliga e Ligue 1, entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 20 de dezembro de 2025)
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Fortuna Düsseldorf x Greuther Fürth – 9h – OneFootball
Kaiserslautern x Magdeburg – 9h – Canal GOAT e OneFootball
VfL Bochum x Karlsruher – 9h – OneFootball
Holstein Kiel x Dynamo Dresden – 16h30 – OneFootball
Campeonato Inglês
Newcastle x Chelsea – 9h30 – ESPN e Disney+
Bournemouth x Burnley – 12h – ESPN 4 e Disney+
Brighton x Sunderland – 12h – Disney+
Manchester City x West Ham – 12h – Disney+
Wolves x Brentford – 12h – ESPN e Disney+
Tottenham x Liverpool – 14h30 – ESPN e Disney+
Everton x Arsenal – 17h – ESPN e Disney+
Leeds x Crystal Palace – 17h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Southampton x Coventry – 9h30 – Disney+
Ipswich x Sheffield Wednesday – 12h – Disney+
Campeonato Espanhol
Real Oviedo x Celta de Vigo – 10h – Disney+
Levante x Real Sociedad – 12h15 – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Osasuna x Alavés – 14h30 – Disney+
Real Madrid x Sevilla – 17h – Disney+
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Andorra x Deportivo La Coruña – 10h – Disney+
Huesca x Racing Santander – 12h15 – Disney+
Campeonato Alemão (terceira divisão)
Hansa Rostock x Saarbrücken – 10h – OneFootball
Campeonato Turco
Eyupspor x Fenerbahçe – 11h – ESPN 4 e Disney+
Besiktas x Rizespor – 14h – Disney+
Campeonato Italiano (segunda divisão)
Modena x Venezia – 11h – SportyNet (YouTube)
Campeonato Alemão
Augsburg x Werder Bremen – 11h30 – OneFootball
Colônia x Union Berlin – 11h30 – Canal GOAT e OneFootball
Hamburgo x Eintracht Frankfurt – 11h30 – CazéTV, SportyNet e OneFootball
Stuttgart x Hoffenheim – 11h30 – OneFootball
Wolfsburg x Freiburg – 11h30 – OneFootball
RB Leipzig x Bayer Leverkusen – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Copa da França (32 avos de final)
St. Maur Lusitanos x Lille – 11h30 – SportyNet (YouTube)
Lyon Duchère x Toulouse – 14h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Fontenay x PSG – 17h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Campeonato Italiano
Lazio x Cremonese – 14h – ESPN 4 e Disney+
Juventus x Roma – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Português
Gil Vicente x Rio Ave – 15h – Disney+
Estrela da Amadora x Moreirense – 17h30 – Disney+
Campeonato Holandês
NEC Nijmegen x Ajax – 16h – Disney+
Campeonato Francês feminino
Lens (F) x Le Havre (F) – 17h – FIFA+
Montpellier (F) x Olympique de Marseille (F) – 17h – FIFA+
Nantes (F) x Strasbourg (F) – 17h – FIFA+
Saint-Étienne (F) x Dijon (F) – 17h – FIFA+
Trofeo de Campeones
Estudiantes x Platense – 18h – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Nicaraguense (final)
Diriangén x Managua – 22h – FIFA+
