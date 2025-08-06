Campeão da Copa do Brasil masculina pode faturar até 73 vezes mais que o feminino
Torneio feminino voltou nesta temporada após oito anos de hiato
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) retomou a Copa do Brasil Feminina nesta temporada, após oito anos fora do calendário da modalidade. Apesar de representar um avanço, a competição mantém uma disparidade milionária quando comparada à versão masculina.
Em valores absolutos, o campeão da Copa do Brasil Masculina 2025 pode embolsar até R$ 101,2 milhões, enquanto no Feminino o prêmio máximo é de R$ 1,38 milhão. A diferença chega a 73 vezes.
No torneio feminino, a cota de participação começa em R$ 25 mil e vai subindo até os R$ 100 mil pagos na final. O título vale mais R$ 1 milhão. Já o vice recebe R$ 500 mil.
Na masculina, um time da Série A que começa na 1ª fase recebe R$ 1,54 milhão pela participação. E a grana só aumenta: R$ 2,3 milhões na 3ª fase, R$ 3,6 milhões nas oitavas, R$ 9,9 milhões nas semis e incríveis R$ 77,1 milhões pelo título. O vice também fatura R$ 33 milhões.
➡️ Nos pênaltis, Corinthians vence Cruzeiro e avança na Copa do Brasil Feminina
Entenda valores
Premiação da Copa do Brasil Feminina 2025
- 1ª fase: R$ 25 mil
- 2ª fase: R$ 35 mil
- 3ª fase: R$ 40 mil
- Oitavas de final: R$ 50 mil
- Quartas de final: R$ 60 mil
- Semifinais: R$ 70 mil
- Final (participação): R$ 100 mil
- Vice-campeão: R$ 500 mil
- Campeão: R$ 1 milhão
- Total possível: R$ 1,38 milhão
Premiação da Copa do Brasil Masculina 2025 (para clubes da Série A)
- 1ª fase: R$ 1,54 milhão
- 2ª fase: R$ 1,87 milhão
- 3ª fase: R$ 2,31 milhões
- Oitavas de final: R$ 3,64 milhões
- Quartas de final: R$ 4,74 milhões
- Semifinais: R$ 9,92 milhões
- Vice-campeão: R$ 33,07 milhões
- Campeão: R$ 77,17 milhões
- Total possível: R$ 101,28 milhões
