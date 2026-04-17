Brasil x Canadá feminino: onde assistir, ingressos e escalações

Equipes decidem o título da Fifa Series Feminina neste sábado (18)

Giselly Correa Barata
Cuiabá (MT)
Dia 17/04/2026
19:38
Brasil x Canadá se enfrentam pela terceira rodada da Fifa Series.
Brasil x Canadá se enfrentam pela terceira rodada da Fifa Series.
O Brasil enfrenta o Canadá neste sábado (18), às 22h30 (horário de Brasília) e 21h30 no horário local, na Arena Pantanal. A partida terá transmissão da TV Globo, na TV aberta, e no Sportv (canal fechado).

A partida, válida pela terceira e última rodada da Fifa Series 2026, se tornou uma final, uma vez que as duas equipes chegam com os mesmos seis pontos para a disputa. Os ingressos variam entre R$ 30 e R$ 140 e são comercializados exclusivamente pelo site facepassbrasil.com.br.

Brasil vem de duas goleadas

A Seleção Brasileira tem a melhor campanha da Fifa Series até aqui, com 11 gols marcados e apenas dois sofridos. O time de Arthur Elias estreou com vitória por 5 a 1 diante da Coreia do Sul e venceu Zâmbia por 6 a 1 na segunda rodada.

Seleção Feminina em campo na estreia da Fifa Series. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
Seleção Feminina em campo na estreia da Fifa Series. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Canadá também está invicto

As canadenses têm os mesmos seis pontos do Brasil, com diferença no saldo de gols. Na estreia, venceu a Zâmbia por 4 a 0, com gols de Nichelle Prince e Annabelle Chukwu, ambas marcando duas vezes. Na sequência, superou a Coreia do Sul por 3 a 1, com Evelyne Viens abrindo o placar e Vanessa Gilles anotando dois gols.

Seleção canadense na Arena Pantanal para enfrentar a Coreia do Sul. (Foto: Federação Canadense/Divulgação)
Seleção canadense na Arena Pantanal para enfrentar a Coreia do Sul. (Foto: Federação Canadense/Divulgação)

BRASIL X CANADÁ FEMININO

  • Fifa Series - 3ª rodada
  • Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
  • Onde assistir: TV Globo e Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Lelê; Thaís Ferreira, Lauren, Isa Haas e Yasmim; Duda Sampaio e Ary Borges; Raíssa Bahia, Tainá Maranhão, Kerolin e Dudinha. Técnico: Arthur Elias.

CANADÁ: Sheridan; Sonis, Zadorsky, Rose, Collins e Wickenheiser; Fleming, Alidou; Smith, Viens e Lacasse. Técnica: Casey Stoney.

