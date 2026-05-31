Neste domingo (31), a agenda do futebol conta com jogos importantes. O grande destaque é o amistoso entre Brasil x Panamá, no Maracanã — último jogo da Seleção Brasileira em território nacional. O Brasileirão também entra no radar dos torcedores por ser a última rodada antes da paralisação para a Copa do Mundo.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 31 de maio de 2026):

Amistosos de Seleções

7h25 – Japão x Islândia — sportv

10h – Suíça x Jordânia — Disney+

12h30 – Polônia x Ucrânia — sportv

15h45 – Alemanha x Finlândia — ESPN e Disney+

16h30 – Estados Unidos x Senegal — Disney+

18h30 – Brasil x Panamá — ge.tv, Globo e sportv

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Brasileirão

11h – Red Bull Bragantino x Internacional — Premiere

16h – Vasco da Gama x Atlético-MG — Prime Video

16h – Palmeiras x Chapecoense — Premiere

20h30 – Cruzeiro x Fluminense — CazéTV, Record e Premiere

20h30 – Remo x São Paulo — Premiere

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Brasileirão Série B

11h – São Bernardo x Novorizontino — ge.tv, sportv 2 e Premiere

11h – Londrina x Vila Nova — Disney+

16h – Ceará x Operário Ferroviário — SportyNet e Disney+

20h30 – Cuiabá x CRB — Disney+

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Brasileirão Série C

16h – Santa Cruz x Ferroviária — SportyNet

16h – Guarani x Amazonas — Canal do Benja e SportyNet

16h – Inter de Limeira x Ypiranga — SportyNet

18h30 – Anápolis x Maranhão — SportyNet

20h30 – Figueirense x Paysandu — SportyNet

Brasileirão Série D

16h – Brasiliense x Luverdense — Metrópoles Esportes

16h – Laguna x ABC — Metrópoles Esportes

16h – Brasil de Pelotas x Blumenau — Metrópoles Esportes

16h – CSA x Jacuipense — Metrópoles Esportes

16h – Cianorte x Santa Catarina — Metrópoles Esportes

17h – Inhumas x Gama — Metrópoles Esportes

17h – Ivinhema x Uberlândia — Metrópoles Esportes

17h – Democrata-GV x Rio Branco-ES — Metrópoles Esportes

18h – Manaus x Nacional-AM — Metrópoles Esportes

FA Cup Feminina (Final)

11h – Brighton x Manchester City — ESPN e Disney+

Kerolin em campo pelo Manchester City; Clube decidirá final da FA Cup(Foto: Reprodução/Manchester City)

LaLiga Feminina

7h – Real Madrid x Granada — DAZN

7h – Real Sociedad x Atlético de Madrid — DAZN

11h – Madrid CFF x Barcelona — DAZN

Campeonato Uruguaio

10h – Albion x Montevideo City Torque — Disney+

15h – Juventud x Montevideo Wanderers — Disney+

18h30 – Deportivo Maldonado x Nacional — Disney+

Uruguaio – Segunda Divisão

9h30 – Huracán-URU x La Luz — Disney+

12h30 – Fênix x Rentistas — Disney+

15h30 – River Plate-URU x Atenas — Disney+

21h – Oriental x Tacuarembó — Disney+

LaLiga 2

13h30 – Almería x Valladolid — Disney+

13h30 – Burgos x FC Andorra — Disney+

13h30 – Castellón x Eibar — Disney+

13h30 – Deportivo La Coruña x Las Palmas — Disney+

13h30 – Racing Santander x Cádiz — Disney+

13h30 – Zaragoza x Málaga — Disney+

16h – Córdoba x Huesca — Disney+

16h – Leganés x Mirandés — Disney+

Catarinense – Segunda Divisão

15h – Tubarão x Fluminense-SC — Grupo VEG Esportes

16h30 – Caravaggio x Hercílio Luz — Grupo VEG Esportes

NWSL

16h – Gotham FC x Houston Dash — ESPN 3 e Disney+

Campeonato Venezuelano

18h – Deportivo Táchira x Estudiantes de Mérida — Liga FUTVE

18h – Metropolitanos x Carabobo — Liga FUTVE

Campeonato Peruano

19h – Cienciano x Sporting Cristal — Canal GOAT Brasil

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