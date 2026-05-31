Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (31/05/2026)
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Neste domingo (31), a agenda do futebol conta com jogos importantes. O grande destaque é o amistoso entre Brasil x Panamá, no Maracanã — último jogo da Seleção Brasileira em território nacional. O Brasileirão também entra no radar dos torcedores por ser a última rodada antes da paralisação para a Copa do Mundo.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 31 de maio de 2026):
Amistosos de Seleções
7h25 – Japão x Islândia — sportv
10h – Suíça x Jordânia — Disney+
12h30 – Polônia x Ucrânia — sportv
15h45 – Alemanha x Finlândia — ESPN e Disney+
16h30 – Estados Unidos x Senegal — Disney+
18h30 – Brasil x Panamá — ge.tv, Globo e sportv
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Brasileirão
11h – Red Bull Bragantino x Internacional — Premiere
16h – Vasco da Gama x Atlético-MG — Prime Video
16h – Palmeiras x Chapecoense — Premiere
20h30 – Cruzeiro x Fluminense — CazéTV, Record e Premiere
20h30 – Remo x São Paulo — Premiere
➡️Clique para assistir no Premiere
Brasileirão Série B
11h – São Bernardo x Novorizontino — ge.tv, sportv 2 e Premiere
11h – Londrina x Vila Nova — Disney+
16h – Ceará x Operário Ferroviário — SportyNet e Disney+
20h30 – Cuiabá x CRB — Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Brasileirão Série C
16h – Santa Cruz x Ferroviária — SportyNet
16h – Guarani x Amazonas — Canal do Benja e SportyNet
16h – Inter de Limeira x Ypiranga — SportyNet
18h30 – Anápolis x Maranhão — SportyNet
20h30 – Figueirense x Paysandu — SportyNet
Brasileirão Série D
16h – Brasiliense x Luverdense — Metrópoles Esportes
16h – Laguna x ABC — Metrópoles Esportes
16h – Brasil de Pelotas x Blumenau — Metrópoles Esportes
16h – CSA x Jacuipense — Metrópoles Esportes
16h – Cianorte x Santa Catarina — Metrópoles Esportes
17h – Inhumas x Gama — Metrópoles Esportes
17h – Ivinhema x Uberlândia — Metrópoles Esportes
17h – Democrata-GV x Rio Branco-ES — Metrópoles Esportes
18h – Manaus x Nacional-AM — Metrópoles Esportes
FA Cup Feminina (Final)
11h – Brighton x Manchester City — ESPN e Disney+
LaLiga Feminina
7h – Real Madrid x Granada — DAZN
7h – Real Sociedad x Atlético de Madrid — DAZN
11h – Madrid CFF x Barcelona — DAZN
Campeonato Uruguaio
10h – Albion x Montevideo City Torque — Disney+
15h – Juventud x Montevideo Wanderers — Disney+
18h30 – Deportivo Maldonado x Nacional — Disney+
Uruguaio – Segunda Divisão
9h30 – Huracán-URU x La Luz — Disney+
12h30 – Fênix x Rentistas — Disney+
15h30 – River Plate-URU x Atenas — Disney+
21h – Oriental x Tacuarembó — Disney+
LaLiga 2
13h30 – Almería x Valladolid — Disney+
13h30 – Burgos x FC Andorra — Disney+
13h30 – Castellón x Eibar — Disney+
13h30 – Deportivo La Coruña x Las Palmas — Disney+
13h30 – Racing Santander x Cádiz — Disney+
13h30 – Zaragoza x Málaga — Disney+
16h – Córdoba x Huesca — Disney+
16h – Leganés x Mirandés — Disney+
Catarinense – Segunda Divisão
15h – Tubarão x Fluminense-SC — Grupo VEG Esportes
16h30 – Caravaggio x Hercílio Luz — Grupo VEG Esportes
NWSL
16h – Gotham FC x Houston Dash — ESPN 3 e Disney+
Campeonato Venezuelano
18h – Deportivo Táchira x Estudiantes de Mérida — Liga FUTVE
18h – Metropolitanos x Carabobo — Liga FUTVE
Campeonato Peruano
19h – Cienciano x Sporting Cristal — Canal GOAT Brasil
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