Kaylane projeta final do Brasileiro Sub-20 e celebra fase no Flamengo

A meia Kaylane vive a expectativa de mais uma final com o Flamengo, dessa vez a do Brasileiro Feminino Sub-20. Às 21h desta sexta-feira, a equipe enfrenta o São Paulo, no Luso Brasileiro, na disputa pelo título.

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O Flamengo chega para a partida com a vantagem de 1 a 0, construída no primeiro jogo. Com grandes expectativas para a decisão, Kaylane falou sobre o foco da equipe e garantiu dedicação máxima.

— Estamos muito focadas para essa partida, a última antes do nosso grande objetivo no campeonato. Lutamos muito até aqui e, dessa vez não vai ser diferente. Sabemos da força do nosso elenco e vamos nos dedicar ao máximo, como temos feito, para deixar o gramado com o título — disse a atleta.

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Revelação das categorias de base do Flamengo, Kaylane integra também o elenco principal desde o começo desta temporada. Animada com a possibilidade de mais uma conquista, ela falou sobre o sentimento de disputar a final e destacou a importância da torcida.

— Feliz demais em poder disputar mais um título com essa camisa! O Flamengo é minha casa, é uma honra poder representar esse clube e a chance de erguer mais uma taça me deixa muito animada. A possibilidade de viver isso ao lado da nossa torcida deixa tudo ainda mais especial, tenho certeza que todas nós vamos deixar tudo em campo! — completou.

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Após a final do Brasileirão, Kaylane se apresentará à Seleção Principal para a disputa dos amistosos contra os Estados Unidos. Presença constante nas convocações das categorias de base da Amarelinha, a meia foi chamada por Arthur Elias pela primeira vez.

Seleção Brasileira: veja as convocadas por Arthur Elias

Goleiras

Lelê (Corinthians)

Lorena (Kansas City Current)

Kemelli (Fluminense)

Zagueiras

Thais Ferreira (Corinthians)

Isa Haas (América-MEX)

Tarciane (Lyon)

Lauren (Atlético de Madrid)

Mariza (Tigres)

Rafaelle (Orlando Pride)

Laterais

Isabela (PSG)

Aline Gomes (Pachuca)

Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (Orlando Pride)

Ary Borges (Angel City)

Yaya (PSG)

Kaylane (Flamengo)

Atacantes

Kerolin (Manchester City)

Dudinha (San Diego Wave)

Gio (Atlético de Madrid)

Marta (Orlando Pride)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Taina Maranhão (Palmeiras)

Gabi Portilho (San Diego Wave)

Ludmila (San Diego Wave)

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