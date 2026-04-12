Havia algo de reencontro naquela noite quente em Cuiabá, como se o tempo tivesse dado uma volta longa apenas para devolver a Seleção Feminina ao mesmo lugar onde, anos atrás, já havia deixado uma marca. Só que agora em um novo momento, com estrutura mais profissional, 'Era Arthur Elias' e mais visibilidade em um ano de véspera de Copa do Mundo Feminina, a primeira na América do Sul e no Brasil.

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+ Aposte na Seleção Feminina na Fifa Series

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A torcida

Diante de 6.708 torcedores, a Arena Pantanal voltou a receber um jogo da Seleção Feminina - o último havia sido em 1º de dezembro de 2015, quando o Brasil goleou a Nova Zelândia também por 5 a 1.

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A torcida, embora pequena quantitativamente, embalou a equipe desde o aquecimento, comemorando gols. Quando a bola rolou, não foi diferente. Com predomínio de torcedores locais, também havia quem tivesse cruzado distâncias para acompanhar de perto a Seleção. Entre eles, familiares das próprias jogadoras, presentes para apoiar a Amarelinha e transformar a noite em um momento ainda mais especial.

Público na Arena Pantanal para Brasil x Coreia do Sul, pela Fifa Series Feminina. Assim que confirmado, trarei para vocês. Quantos mil acham que tem? pic.twitter.com/rK98pmdcgU — Giselly Corrêa (@gisellycorreab_) April 12, 2026

Dentro das quatro linhas

Em campo, o Brasil dominou a partida desde o início, empurrando a Coreia do Sul para trás e acumulando chances até que, aos 41 minutos do primeiro tempo, Ary Borges encontrou o caminho do gol após troca de passes com Isa Haas e assistência de Yasmin.

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O placar parecia até modesto para o volume apresentado, mas guardava para a etapa final uma avalanche. Vieram os gols de Ludmila, Dudinha em uma meia-bicicleta, Kerolin e Tainá Maranhão, transformando a vitória em goleada por 5 a 1, apenas suavizada pelo gol tardio de Park Soo-Jeong.

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Perspectiva

O retorno da seleção a Cuiabá, mesmo fora do circuito de cidades que receberão a Copa do Mundo de 2027, reforça uma ideia que vai além da logística do calendário, defendida pela coordenadora de seleções Cris Gambaré. Trata-se de levar o alto rendimento do futebol feminino a regiões do país como forma de consolidar sua presença e aumentar a identificação dos torcedores com a Amarelinha.