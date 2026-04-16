A Seleção Brasileira tem duas vitórias, 11 gols marcados e apenas dois sofridos nesta Fifa Series, e lidera o torneio. Agora, o Brasil encara o Canadá no sábado (18), às 21h30 (horário local) e 22h30 (de Brasília), em confronto direto pelo título.

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O desempenho até aqui agrada ao técnico Arthur Elias, que destacou a evolução da equipe, mas reforçou que a avaliação completa ainda depende do último compromisso.

— Estou satisfeito com os testes feitos até agora, mas ainda falta o jogo mais importante, que é o próximo. A avaliação mais completa será feita depois da competição — disse Arthur, em coletiva.

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Na avaliação do treinador, o Brasil apresentou consistência coletiva, especialmente na goleada por 6 a 1 contra Zâmbia.

— De maneira geral, foi uma partida muito boa da seleção, mais uma atuação consistente. Gostei bastante da Paloma como titular pela primeira vez, teve uma atuação segura. Fizemos ajustes, como a entrada da Calhau pelo lado esquerdo, e isso ajudou no posicionamento. Mas eu não separo sistema defensivo e ofensivo. Futebol é um conjunto. A forma como atacamos interfere diretamente na forma como defendemos. Quando você faz seis gols, cria muitas chances e concede poucas ao adversário, significa que a equipe funcionou bem como um todo — analisou.

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Seleção Feminina após vencer a Zâmbia. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Arthur Elias também comentou a gestão de elenco, citando o controle de minutos de Kerolin, um dos destaques da equipe.

— Sobre a Kerolin, houve um acordo com o clube dela para controle de minutagem. A gente respeita isso. Mesmo com menos tempo em campo, ela tem impacto muito grande nos jogos. A tendência é que ganhe mais minutos na próxima partida — detalhou o técnico.

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Para o duelo decisivo, a expectativa é de um confronto mais exigente, diante de uma das principais seleções do cenário internacional.

— O jogo contra o Canadá será muito difícil. É uma seleção forte, com jogadoras de alto nível. Pelo que vimos até agora, será um confronto complicado, que precisamos encarar como uma final. Cada experiência na data Fifa é importante, e vamos tratar essa partida como decisiva para buscar o título —finalizou Arthur Elias.

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