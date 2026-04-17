A atacante Aline Gomes concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (16), no CT Manoel Dresch, em Cuiabá, antes da atividade da Seleção Brasileira, em preparação para a decisão da Fifa Series, marcada para sábado, contra o Canadá, na Arena Pantanal.

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Aline vive um novo momento na carreira, agora defendendo o Pachuca, do México, depois de um período com pouca sequência no North Carolina Courage, dos Estados Unidos, e tem sido utilizada ao longo das partidas nesta Data Fifa.

— Estar de volta na Seleção é uma felicidade imensa para mim e para a minha família. Tenho certeza de que a mudança foi justamente para isso, porque o meu maior sonho é estar na Copa do Mundo, ainda mais sendo no Brasil — afirmou.

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No treino desta quinta, a meio-campista Ana Vitória realizou trabalho separado, ainda em recuperação de protocolo de concussão, e segue como dúvida para o confronto.

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Proximidade com a torcida em Cuiabá

Aline Gomes destacou a relação construída com o público durante os jogos na Arena Pantanal e apontou o contato direto como um elemento que impacta o desempenho da equipe dentro de campo.

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— O público estar presente, torcendo, gritando o nosso nome, faz muita diferença para nós. Às vezes nem sabe quem é, mas está ali apoiando, e isso muda o jogo — disse.

Aline também relatou experiências recentes com torcedores após as partidas e citou a recepção como parte do ambiente criado durante o torneio.

— Depois do jogo, eles querem foto, querem conversar. Teve torcedora comentando enquanto eu assinava uma camisa, e você vai ouvindo aquilo. É muito legal estar perto, faz diferença para a gente dentro de campo — completou.

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Aline Gomes destaca amadurecimento após período nos EUA

Ao comentar a passagem pelos Estados Unidos, a atacante apontou a evolução mental como principal aprendizado após enfrentar um cenário de poucas oportunidades, o que motivou a mudança para o futebol mexicano.

— Eu não soube lidar com algumas situações naquele momento, queria jogar, queria estar na Seleção, e isso não estava acontecendo. Foi um período difícil, mas que me fez evoluir muito — explicou.

— Hoje estou em um momento completamente diferente, mais preparada e entendendo melhor tudo o que envolve estar aqui — concluiu.

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