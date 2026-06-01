Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (01/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Nesta segunda-feira (1º), a agenda do futebol dos jogos de hoje conta com partidas importantes. Destaque para os amistosos internacionais, que dão o gostinho para a Copa do Mundo, que começará daqui 10 dias. Brasileirão Série C e D também estão entre os duelos importantes de hoje.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 1º de junho de 2026):
Amistosos internacionais
13h – Eslováquia x Malta – Transmissão: Sportv 2
13h – Bulgária x Montenegro – Transmissão: Sportv 3
14h – Noruega x Suécia – Transmissão: Sportv
15h45 – Áustria x Tunísia – Transmissão: ESPN 4 e Disney+
20h – Colômbia x Costa Rica – Transmissão: Sportv
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Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina
14h – Liechtenstein x Estônia – Transmissão: DAZN
15h35 – Alemanha x Noruega – Transmissão: DAZN
Campeonato Uruguaio
15h – Boston River x Liverpool F.C. (Montevidéu) – Transmissão: Disney+
20h – Peñarol x Central Español – Transmissão: Disney+
▶️Clique para assistir no Disney+
Brasileirão Série D
16h – Tirol x Ferroviário – Transmissão: YouTube (Metrópoles Esportes)
20h – Maguary x Sousa – Transmissão: YouTube (TV FPF Pernambuco)
20h15 – Marcílio Dias x Azuriz – Transmissão: YouTube (Metrópoles Esportes)
Brasileirão Série C
20h – Barra x Brusque – Transmissão: YouTube (SportyNet Brasil e SportyNet)
Brasileirão Sub-17
17h30 – Corinthians x São Paulo – Transmissão: Sportv
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