Nesta segunda-feira (1º), a agenda do futebol dos jogos de hoje conta com partidas importantes. Destaque para os amistosos internacionais, que dão o gostinho para a Copa do Mundo, que começará daqui 10 dias. Brasileirão Série C e D também estão entre os duelos importantes de hoje.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 1º de junho de 2026):

Amistosos internacionais

13h – Eslováquia x Malta – Transmissão: Sportv 2

13h – Bulgária x Montenegro – Transmissão: Sportv 3

14h – Noruega x Suécia – Transmissão: Sportv

15h45 – Áustria x Tunísia – Transmissão: ESPN 4 e Disney+

20h – Colômbia x Costa Rica – Transmissão: Sportv

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Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina

14h – Liechtenstein x Estônia – Transmissão: DAZN

15h35 – Alemanha x Noruega – Transmissão: DAZN

Campeonato Uruguaio

15h – Boston River x Liverpool F.C. (Montevidéu) – Transmissão: Disney+

20h – Peñarol x Central Español – Transmissão: Disney+

▶️Clique para assistir no Disney+

Brasileirão Série D

16h – Tirol x Ferroviário – Transmissão: YouTube (Metrópoles Esportes)

20h – Maguary x Sousa – Transmissão: YouTube (TV FPF Pernambuco)

20h15 – Marcílio Dias x Azuriz – Transmissão: YouTube (Metrópoles Esportes)

Brasileirão Série C

20h – Barra x Brusque – Transmissão: YouTube (SportyNet Brasil e SportyNet)

Barra FC pela Copa do Brasil (Foto: Richard Ferrari/Thenews2/Folhapress)

Brasileirão Sub-17

17h30 – Corinthians x São Paulo – Transmissão: Sportv

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