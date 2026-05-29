A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, foi o foco central das discussões do painel "Copas do Mundo: Mídia, Cultura e o Futuro do Futebol", mediado por Gustavo Mota, CEO do Lance!, nesta quinta-feira (29), durante o Rio2C, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

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Juliana Agatte, Secretária Extraordinária para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Ministério do Esporte, destacou os desafios estruturais que ainda cercam o futebol feminino no país e reforçou que o sucesso da competição será medida pelos impactos deixados nos anos seguintes.

— Diferentemente de 2014, que teve como foco grandes obras de infraestrutura e a preparação do país para receber um megaevento, incluindo aeroportos e estádios, a Copa do Mundo Feminina de 2027 terá como prioridade o legado social e esportivo. Estamos trabalhando para que esse torneio seja uma ferramenta de transformação, capaz de romper estereótipos e preconceitos que ainda cercam o futebol feminino — afirmou Juliana Agatte.

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🌎♀️A Copa do Mundo no Brasil em 2027!

Segundo a secretária, uma das estratégias do governo tem sido apresentar o torneio como "a Copa do Mundo no Brasil", sem necessariamente destacar inicialmente o termo "feminina", justamente para provocar reflexão sobre a forma como o público associa automaticamente o Mundial ao futebol masculino.

— Quando falamos que a Copa do Mundo será no Brasil em 2027, muitas pessoas ainda se surpreendem, porque existe uma percepção automática de que Copa é só a masculina. Queremos justamente provocar essa mudança de olhar e ampliar o entendimento de que o futebol feminino também ocupa esse espaço de protagonismo — explicou.

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Juliana também destacou que o sucesso da competição será medido pelos impactos deixados após o torneio, especialmente no aumento da participação feminina no esporte, no fortalecimento das categorias de base e na criação de novas oportunidades para meninas no futebol.

A secretária ainda reforçou a importância da atuação conjunta entre governo, mídia, entidades esportivas e iniciativa privada para garantir que a Copa de 2027 deixe resultados concretos para as próximas gerações.

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O Lance! no Rio2C

O painel "Copas do Mundo: Mídia, Cultura e o Futuro do Futebol" integrou a programação do SportsON, espaço do Rio2C voltado para inovação, negócios e transformação da indústria esportiva, reunindo executivos, lideranças e representantes do mercado de mídia e entretenimento.

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